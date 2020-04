In articol:

Mihaela, asistenta medicala de la Spitalul de Boli Infecțioase Galați, a fost umilită de vecini, care i-au aruncat clor pe ușă și au dat-o afară din magazin. Un val de reacții a apărut după ce povestea ei a fost făcută publică și zeci de mii de români au fost emoționați de ce i s-a întâmplat și i-au transmis measje de încurajare. În plus, a fost omagiată de câteva persoane din cadrul armatei, pentru efortul depus în spital, în lupta cu coronavirus.

Pentru prima dată la televizor, Mihaela, asistenta medicală de la Spitalul de Boli Infecțioase Galați, a vorbit despre meseria ei și despre ce i s-a întâmplat. A început prin a spune că a fost contactată de mai mult televiziuni, însă a acceptat să vorbească pentru Teo Show pentru că a simțit empatie din partea reporterului care a abordat-o.

a spus Mihaela. la Teo Show.

Asistenta medicală de la Spitalul de Boli Infecțioase Galați, declarații emoționante

„Imi iubesc și îmi meseria, imi voi face meseria asa cum am facut-o si pana acum. Rautatea nu trebuie rasplatita cu rautate. Dintotdeauna am fost energica, mi-a placut sa ajut si am facut-o cu drag, indiferent ca mi s-a raspuns cu rautate sau ca au fost in asentimentul meu. Cand am putut am ajutat fara justificare”, a spus Mihaela.

Asistenta medicală a spus că nu îi este frică să meargă la muncă, ci o face gândindu-se că își ajută semenii.

„Niciodata nu mi-a fost frica, tot timpul am spus ca toti suntem datori cu o moarte. E meseria pe care am ales-o și pe care mi-am dorit-o toata viata. Respect aceasta meserie, o fac cu drag si empatizez cu fiecare pacient in parte”, adăugat ea.

„Sincer, doamna de la magazin m-a abordat telefonic, si-a cerut scuze in conditiile in care a spus ca nu a stiut de la angajată ca a fost instiintata. Am trecut peste, am spus ca asta a fost. Si-au cerut scuze, intr-adevar, telefonic, am apreciat acest lucru, nu port manie, dar in sufletul meu a ramsas o pata neagra”, mai povestit asistenta medicală de la Spitalul de Boli Infecțioase Galați.

Vecinii au umilit-o, dar colegii și familia au felicitat-o și sunt mândri de ea. Nu și-a mai văzut fiul de trei zile și ține constant legătura cu fiica ei de 19 ani, studentă la Facultatea de Medicină.

„Colegii au empatizat cu mine, m-au felictat ca am avut curajul sa fac ce am facut si, zic eu, sunt mandri de mine.

E groanzic, nu mi-am vazut baietelul de două zile, cu fata mai vorbit la telefon, mai vorbesc cu ea pe site-uri de socializare. Intotdeauna vorbesc absolut orice cu fiica mea. Ea e la Medicină, sunt enorm de mandra, tot timpul ma suna si imi spune ca trebuie sa fiu puternica, că o sa treaca aceasta pandemie si vom fi din nou o familie fericita” a mai spus femeia.

Asistenta de la Spitalul de Boli Infecțioase Galați nu le poartă pică celor care au umilit-o alungând-o din magazin, ci pune comportamentul lor pe seama nesiguranței și a fricii.

„Cred ca disperarea oamenilor si frica zilei de maine, asta ii dispera. „Mai trece? Vom trai? Vom scapa?” Nu stiu, e foarte multa raute, nu pentru ce mi s-a intampla mie, in general lumea e sceptica, din nesiguranta si din frica fac ceea ce fac. Sunt consitenta ca ei s-au speriat foarte tare. Ma stiu de o viata si dintotdeauna au stiut ca lucrez la Boli Infectioase. Niciodat nu s-a pus problema ca as putea infecta pe cineva, exclus! Teama i-a impins sa faca lucru asta”, a spus asistenta devenită celebră.

„Pot sa spun doar ca sunt peste 60 de pacienti la Sptalul de Boli Infecțioase Galați. Au inceput sa vina ajutoare multumim domnului prefect, ne-a asigurat ce e ncesar sa avem: costume, masti, botosei, ochelari, tot echipamentul, inclusiv de cazarea care ni s-a promis s-a ocupat tot el. Daca ne va asigura cazare si va trebui sa merg cu toate colegele mele, evident ca voi merge cu ele si nu ma voi mai intoarce la apartament”, a mai spus asistenta.

a adăugat asistenta medical, prin videocall la Teo Show.