Kamara, în lacrimi la Gala RXF! Organizatorii, surpriză colosală pentru fiul artistului: " Leon se uită la mine și vreau să las în urma mea imaginea că tatăl lui e campion" | EXCLUSIV

Kamara a fost extrem de emoționat după ce a ieșit triumfător din cușca în care l-a avut ca adversar pe Iulian Pîtea.

Kamara: „Leon se uită la mine și vreau să las în urma mea imaginea că tatăl lui e campion, așa cum e și el”

Sponsorizarea pe care artistul a primit-o pentru următorii 5 ani de tratament ai lui Leon l-a copleșit până la lacrimi.

Kamara a fost foarte agil și concentrat în cușca MMA, aproape ca și cum ar fi uitat complet că are 46 de ani. Gândul că luptă pentru Leon i-a dat putere cântărețului, care a vorbit mereu deschis despre faptul că banii pe care i-a câștigat în ultimii ani s-au dus în recuperarea fiului său.

Victoria a fost și mai dulce pentru Kamara când a aflat că va primi 10.000 de euro de la sponsorii galei, care urmează să acopere 5 ani de tratament pentru Leon. Iulian Pîtea a făcut și el un gest frumos pentru adversarul său și i-a donat banii încasați, ca să-l ajute și el pe băiatul lui Kamara să se facă bine.

„Pentru mine nu contează cine este în fața mea. Contează că în spatele lui este băiatul meu. Trebuie să-l dau la o parte și să ajung la el. Așa am făcut în toate competițiile în care am fost. Nu am teamă! N-am avut nici cea mai mica emoție, de nicio natură! Leon se uită la mine și vreau să las în urma mea imaginea că tatăl lui e campion, așa cum e și el. Puterea pe care o are el zi de zi, să meargă la terapie câte două ore, patru ore, șase ore chiar, mi-a dat forța necesară să-mi dau seama că ce face eu aici 9 minute e o joacă de copii!”, a mărturisit Kamara în interviul exclusiv pentru WOWbiz.ro.

Kamara: „Orice părinte care a văzut legătura mea cu Leon s-a apropiat și mai mult de copilul lui”

Fiul lui Kamara a fost diagnosticat după naștere cu tetrapareză spastică, o formă de paralizie cerebrală care afectează și mâinile, și picioarele. Leon trebuie să se opereze anual pentru ca, în combinație cu kinetoterapia zilnică, să se poată mișca mai bine. Kamara n-a ascuns faptul că ultimii ani au fost dificili din punct de vedere financiar, dar crede cu tărie că lupta pe care o duc el și Leon poate să-i inspire și pe alți părinți să facă tot posibilul pentru copiii lor.

„Leon m-a dus la el, la terapie, înainte să vin aici. L-am oprit un pic și i-am zis <<Leon, tati se duce să se lupte pentru tine în cușcă!>> Și după, el mi-a zis <<Stai așa, că vreau să te întreb ceva!...Te iubesc!>> Am bătut palma cu el și i-am zis <<Ești un campion! Hai, acum continuă terapia!>> Este cea mai mare putere și toți părinții care au urmărit povestea noastră, și chiar și cei care nu sunt părinți, s-au regăsit, cumva, în această luptă. Unii, care au copii cu asemenea probleme, au reînceput lupta, pentru că o abandonaseră, alții au devenit mai puternici, iar, cel mai important, orice părinte care a văzut legătura mea cu Leon s-a apropiat și mai mult de copilul lui. Probabil că asta o fi misiunea lui Leon și asta este și misiunea mea, să dăm mai departe această forță”, i-a mai spus Kamara echipei WOWbiz.