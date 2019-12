Miercuri, 11 decembrie, Kanal D a cucerit Prime Time-ul si s-a clasat pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, cu serialul turcesc “Gulperi”. Aseara, serialul a fost prima optiune a telespectatorilor din Romania, statia pozitionandu-se pe primul loc, atat in randul publicului din intreaga tara, cat si in randul publicului de la orase.

Kanal D, lider de audiență cu serialul turcesc Gulperi

Peste 1.6 milioane de fani ai serialului “Gulperi” au urmarit aseara povestea impresionanta a eroinei Gulperi, in incercarea de a-si reintregi familia.

Citeste si: Nurgul Yesilcay, actrita din serialul “Gulperi”, primele declaratii despre nunta cu alesul inimii sale!

Aseara, in intervalul orar 20:00 – 23:15, Kanal D a inregistrat 8,0% rating si 17,3% cota de piata, pe targetul National, si 6,6% rating si 14,9% cota de piata, pe targetul All Urban, conform datelor furnizate de Kantar Media. O medie de aproape un milion si jumatate (1.421.000) de telespectatori din intreaga tara au urmarit aseara, in fiecare minut, serialul turcesc “Gulperi”.

Nu ratati “Gulperi”, de luni pana vineri, de la ora 20:00, o poveste unica, plina de emotie si curaj, difuzata la Kanal D!