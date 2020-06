In articol:

Marti, 2 iunie, Kanal D a fost lider detasat de piata, cu emisiunea “Teo Show”, postul TV pozitionandu-se pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, conform datelor furnizate de Kantar Media. Emisiunea prezentata de Teo Trandafir si Bursucu a plasat Kanal D pe primul loc in preferintele telespectatorilor, atat la nivelul intregii tari, cu o cota de piata de peste 18%, dar si la orase, cu 15% cota de piata.

Kanal D, lider detasat de piata cu Teo Show, la nivelul intregii tari si la orase

Ieri, in intervalul orar 15:00 – 17:00, Kanal D a inregistrat 4,3% rating si 18,6% cota de piata, pe targetul National, si 3,4% rating si 15,0% cota de piata, pe targetul All Urban.

​In cele doua ore difuzate, editia de ieri Teo Show a fost urmarita, in medie, in fiecare minut, de peste 750.000 de fani din intreaga tara. In minutul de maxima audienta, atins la 15:15, aproape un milion de telespectatori (919.000) urmareau cu interes „Teo Show”.