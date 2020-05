In articol:

În fața Kanal D, de cum a ajuns, Elena Ionescu, câștigătoarea Survivor România, era toată un zâmbet. ”Am emoții ca atunci când intru pe traseu”, ne-a spus ea.

După ce s-a strâns în brațe cu unii dintre concurenți și, plină de fair play, le-a urat tututror baftă, Elena Ionescu, câștigătoarea Survivor România a vorbit, în exclusivitate, cu reporterii WOWbiz.ro. Iar atunci, a făcut o mărturisire care explică perfect ce simțea ea. ”Toți sunt puternici, oricare dintre noi patru poate câștiga. Văd că Iancu are o susținere uriașă pe conturile de socializare. Cred că el este favorit, dar, dacă nu e el, voi fi eu. Asta simt. Cred că am demonstrat de-a lungul acestei competiții care mi-a schimbat viața că merit, așa că sper. Am trecut prin multe, poate voi reuși...”, ne-a spus, în exclusivitate, Elena Ionescu, câștigătoarea Survivor România.

De altfel, în momentul în care Iancu Sterp a fost eliminat din finală, în urma voturilor, Elena Ionescu, câștigătoarea Survivor România părea să fie cuprinsă și mai tare de emoții, dar simțea că i se va întâmpla ceva bun. Rămăsese față în față cu Emanuel, preferatul echipei Războinicilor, dar, așa cum spusese cu câteva ore mai devreme, cel pe care îl simțea cel mai mare rival în fața marelui trofeu, fusese eliminat de anunțul făcut de prezentatorul Survivor România, Dan Cruceru. Și, pare-se avusese dreptate, iar Elena Ionescu a câștigat Survivor România.

În culisele show-ului, susținătorii lui Iancu Sterp, printre care Alex Biobicioiu și Bogdan Mocanu de la ”Puterea Dragostei” erau convinși că Elena Ionescu va câștiga competiția Surbvivor România 2020. ”Nu îmi vine să cred... Mi se pare clar, Elena Ionescu câștigă”, ne-a spus Alex Bobicioiu, dezamăgit până peste poate că prietenul lui Iancu Sterp nu a pus mâna pe marele premiu și pe titlul de la Survivor.

Finala Survivor România! Elena Ionescu, aleasă de public!

Publicul a decis! Elena Ionescu este câștigătoarea “Survivor România”, în urmă voturilor telespectatorilor. A dovedit o extraordinară determinare, un psihic de oțel, în ciuda tuturor dificultăților. Sportivă redutabilă pe trasee, a luptat cu îndârjire, dovedind până în ultimul moment că merită să fie câștigătoarea celei mai spectaculoase competiții televizate din România.

După o ultima ediție încărcată de emoții, susținută de voturile celor de acasă, Elena Ionescu a devenit câștigătoarea “Survivor România”, intrând în posesia premiul de 250.000 de lei și a trofeului atât de râvnit.

“Mă plec în față publicului care m-a susținut. (…) Am luptat că o leoaică pentru copilul meu”, a declarat Elena Ionescu printre lacrimi de bucurie, ținând trofeul strâns în brațe.

Cine este Elena Ionescu de la Survivor România

Elena Ionescu a fost cunoscută o bună perioadă ca Elena de la Mandinga, pentru că a fost solista respectivei trupe. După ce a părăsit Mandinga, Elena Ionescu a început o carieră solo, iar majoritate pieselor sale sunt compuse chiar de ea.

În august 2018, Elena Ionescu a devenit mama unui băiețel. În toamna anului trecut, câștigătoarea de la Survivor România avea să treacă printr-o experiență dureroasă: divorțul de soțul ei, modelul Răzvan Stanciu.

”Am stat împreună cam trei ani, dar, după venirea pe lume a copilului, totul avea să se schimbe! Eu am fost pregătită să devin mamă, el, cu siguranță, să fie tată NU! Poate a crezut că totul s-a derulat prea repede… Uneori e şi graba asta. A vrut să mai trăiască un pic, să mai copilărească și a plecat. Aşa a fost să fie. Probabil că iubirea noastră s-a stins la momentul potrivit”, a povestit Elena Ionescu la Survivor România, despre relația ei eșuată.

De altfel, într-o emisiune tv, Elena Ionescu povestea că a fost trădată de soț. ”Îmi este greu să îmi aduc aminte de acea despărțire, dar ea face parte din viața mea și nu am încotro, trebuie să o accept. Eu și soțul meu ne-am iubit, a fost o poveste frumoasă, dar la un moment dat, el a decis să se întoarcă la fosta lui iubită, o domnișoară asistentă TV. Am fost supărată atunci, am simțit multă durere, dar, repet, asta e…Acum, suntem numai eu și băiețelul nostru ca familie, atât, el, din păcate, și cu regret o zic, nu prea este un tată așa cum ar trebui, fiindcă, se implică foarte puțin în creșterea copilului…”, a explicat Elena Ionescu, care acum a câștigat Finala Survivor România.