Conform datelor furnizate de Kantar Media, emisiunea prezentata de Mihai Ghita a plasat Kanal D pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, pe doua categorii de public monitorizate.

Reportajele prezentate in editia de duminica a emisiunii “Asta-i Romania” au fost urmarite ieri, in medie, in fiecare minut al difuzarii, de aproape o jumatate de milion (479.000) de romani din intreaga tara. Telespectatorii au putut umari in editia de duminica a emisiunii prezentate de Mihai Ghita, cum devine turismul rural o alternativa de vacanta si afacere viabila in aceasta perioada de pandemie.

Ieri, in intervalul orar 14:30 – 16:00, Kanal D a fost lider de piata, cu emisiunea “Asta-i Romania”, inregistrand 2,7% rating si 11,3% cota de piata, pe targetul National, si 2,0% rating si 9,0% cota de piata, pe targetul All Urban. In minutul de aur, atins la 14:50, 627.000 de romani din intreaga tara urmareau cu interes materialele prezentate la Kanal D.