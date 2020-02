Karmen a decis să revină în muzică după o pauză bine-meritată în care și-a crescut fetița. Carmen Simionescu, pe numele din buletin, a lansat piesa „Punjabi" care seamănă perfect cu șlagărul care l-a făcut celebru pe tatăl ei: Chef de chef.

Karmen a reinventat piesa care l-a făcut celebru pe tatăl ei. „Chef de Chef" a devenit „Punjabi" şi are un videoclip cu totul inedit

Vedeta a recunoscut că a împrumutat linia melodică de la tatăl ei, refrenul fiind fără doar și poate același.

"'Punjabi' a fost creată din iubirea pentru muzică. Am crescut cu muzica tatălui meu și am vrut să facem ceva care să mă descrie. Piesa asta este îmbinarea perfectă a copilariei mele cu ceea ce sunt eu astazi.", susţine Karmen.

În plus, în descrierea piesei apare numele lui Adrian Minune, care a lucrat ore în şir pentru ca single-ul fiicei lui să fie unul pe măsura așteptărilor ei. Cu toate că Carmen a scris în descrierea piesei că este cea a tatălui ei, criticii nu s-au putut abține și au comentat răutăcios la adresa ei, spunând că melodia este copiată.

„E chef de chef și toți banii mei ...😂 Ăștia mai “bătrâni” ne am prins😉”, „Daca v.ati prins seamănă cu ,,In seara asta ma simt bine”😀 ”, „Acum exista si manele in engleza 😂😂😂 ne putem flexa pe afara 🤣 ”, sunt doar câteva dintre comentariile răutăcioase ale fanilor.

Nici videoclipul nu a fost lăsat mai prejos, mai ales că focoasa brunetă apare îmbrăcată sumar, având mişcări care mai de care mai provocatoare.