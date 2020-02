Mesaje de Valentine’s Day 2020. Un mesaj sau o declarație de dragoste este întotdeauna primită cu bine. Orice cadou sau gest de iubire trebuie însoțit de un mesaj care să mențină aprinsă flacăra iubirii dintre tine și partenerul de viață.

Mesaje de Valentine’s Day 2020. V-am pregătit mai jos o serie de declarații și SMS-uri de dragoste, special alese pentru Ziua îndrăgostiților

Nu caut astăzi declaraţii de dragoste, ele se citesc în tot ce faci când eşti cu mine. Cu multă dragoste...

Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Pur şi simplu. Cu dragoste, de Sf Valentin!

Nu refuza dragostea cand îţi bate la uşă, beneficiază chiar şi când e la ofertă. Be my Valentine!

Te iubesc îţi spun într-o secundă, dar ca să-ţi demonstrez îmi trebuie toată viaţa!

Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, ca o oră are 60 min. Că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate.

Poţi să spui 'te iubesc' într-o secundă? Dacă da, dă-mi o secundă din viaţa ta, îţi voi fura un minut, te voi săruta o oră şi te voi iubi o viaţă.

Îţi multumesc pentru fericire, sentiment care nu ştiam ca există, îţi multumesc pentru tot.

Pentru mine iubirea este singurul motiv pentru care mi-aş dori să traiesc o mie de ani.

Te iubesc pentru că … îmi alungi singurătatea într-o lume plină şi aglomerată. Te iubesc pentru că, fără tine e greu şi nu mă pot regăsi. Te iubesc şi sunt definiţia fericirii eterne.

Astăzi nu sunt disponibilă pentru nimic. Nu am timp să merg la muncă, nu am chef să stau să fac mâncare, nu îmi doresc să îmi fac planuri pentru mâine. Astăzi am timp şi vreau să fiu numai cu tine… să ne iubim!

Îţi mulţumesc pentru fericire, sentiment care nu ştiam că există, îţi multumesc pentru tot.

Te iubesc oriunde, oricând, oricum. Nu e nevoie să îţi mai scriu, să îţi mai spun. Îţi arăt asta prin fiecare gest, prin fiecare mişcare, prin fiecare atingere.

Cineva a întrebat ce îi face pe oameni fericiţi. Unii au răspuns că bogăţia, alţii – celebritatea. Mă gândeam la asta atunci când am primit SMS-ul de la tine. Am zâmbit şi am răspuns că pe mine asta mă face fericit.

De Sfântul Valentin vreau să-ţi spun că iubesc motivele pe care mi le dai în fiecare zi pentru a te iubi: zâmbetul tău, ochii tăi, bunătatea ta, atenţiile pe care mi le faci şi modul în care îmi înseninezi viaţa.

Eşti cea mai frumoasă minune din viaţa mea, tu eşti dorinţa mea dintotdeauna: să iubesc, să fiu iubită! Dumnezeu mi-a îndeplinit-o când mi te-a scos în cale. TE IUBESC mai mult decât viaţa mea, tu eşti totul pentru mine! Îţi mulţumesc că-mi eşti alături “la bine şi la greu” îţi mulţumesc pentru “Noi” – cea mai puternică galaxie din câte există!

Te voi iubi la nesfârşit! Nu-ţi voi jura dar … IŢI PROMIT!

Să iubeşti nu e nimic, să fii iubit e ceva, să iubeşti şi să fii iubit e totul.

Tu eşti trecutul, prezentul şi viitorul verbului A iubi. Mulţumesc, dragostea mea!

Dacă îmi dai şansa de a-ţi demonstra că suntem suflete pereche, îmi voi petrece fiecare zi din viaţă sărbătorind Ziua Îndrăgostiţilor

Daca dragostea ar putea fi evitata doar inchizand ochii, nu as mai clipi niciodata, de frica sa nu las sa treaca vreo secunda fara sa fiu indragostit de tine.

Orice ai face, sunt alaturi de tine. Sper ca toate visele tale sa se implineasca. Oricunde, oricand, voi fi langa tine dorindu-ti dragoste si fericire. Pentru ca te iubesc.

Atunci cand iubesti pe cineva, deseneaza un cerc in jurul numelui acelei persoane, in loc de o inima, pentru ca inimile se pot frange, dar un cerc nu se sfarseste niciodata.

Nimeni nu i-a invatat pe pesti sa inoate, pe caini sa latre sau pe fluturi sa zboare - asta e natural si firesc - asa e viata. Exact la fel, nimeni nu m-a invatat sa ma gandesc la tine cu dragoste. Asa e viata!, sunt o serie de mesaje, sms-uri și declarații de dragoste, special alese pentru Valentine’s Day 2020.