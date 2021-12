Keanu Reeves face noi mărturisiri odată cu lansarea noului film Matrix! Actorul vorbește deschis despre regrete și speranță.

In articol:

Cel care îl interpretează pe Neo în seria Matrix a fost mereu un om care nu a suportat să stea prea mult în lumina reflectoarelor în afara platourilor de filmare.

Parinții lui Keanu Reeves l-au trimis în tabăra de film

Cu ocazia lansării noului film Matrix, Keanu Reeves a vorbit despre familie și speranțele sale pentru viitor.

Keanu Reeves în timpul unei ședințe foto [Sursa foto: Esquire]

Încă de când era la copil, Keanu visa să lucreze în industria filmului. Mama lui, Patricia, și tatăl său vitreg, Paul Aaron, au avut un rol crucial în ascensiunea lui pe marile ecrane. Dacă alți adolescenți preferau să piardă vremea în vacanța de vară, părinții lui Keanu s-au gândit să-l dea la 15 ani în „tabăra de film”.

„Cred că aveam 15 ani? A fost vacanța mea de vară de la școală. Și pentru un părinte este, cum ar fi, ce faci cu acest copil în timpul verii? Știu, îl vom face asistent de producție la un film!”, a declarat Keanu Reeves în interviul acordat celor de la The Guardian.

Printre cele mai amuzante întâmplări din trecutul său ca asistent de platou, Keanu Reeves își aduce aminte cum le aducea băuturile și mâncarea de la rece starurilor în timpul filmărilor de la The Force of One, o peliculă care l-a avut pe Chuck Norris în rol principal.

Citeste si: A descoperit o pată neagră în gura fiicei sale. A ajuns de râsul unui spital întreg când medicii au aflat ce e, de fapt..- bzi.ro

„Mă uitam la mânere, mă uitam la actori, vedeam cum funcționează cu adevărat un platou de film, foile de apel, generatorul, luminile, ora de prânz.”

Întrebat dacă s-a simțit vreodată înjosit de job-ul pe care l-a avut la început în cinematografie, Keanu nici măcar n-a stat pe gânduri.

„Nu, omule, aș putea începe să trag gheața chiar acum. Un film înseamnă tot echipajul de pe punte.”

Citeste si: Cum arăta în tinerețe Winona Ryder, actrița cu care Keanu Reeves s-ar fi căsătorit religios

Keanu Reeves: „Lasă durerea să se miște și să nu fii prins în ea.”

Keanu Reeves în Matrix Resurrections [Sursa foto: Matrix Resurrections (Warner Bros.)]

La 57 de ani, Keanu știe ce înseamnă suferința și a trecut prin momente grele în tinerețe. Pe când avea doar 30 de ani, el și iubita lui de la acea vreme, Jennifer Symes, au pierdut-o pe fiica lor, Ava Archer Syme-Reeves, care a murit la naștere. La un an și jumătate după acea tragedie, viața l-a încercat din nou pe actor. Avea să o piardă și Jennifer într-un accident de mașină.

Nevoit să facă pace cu durerea din sufletul său, Keanu Reeves a folosit suferința ca pe o inspirație în cariera sa.

„A fost un efort de a contextualiza durerea, chiar de a fi inspirat de ea, chiar de a găsi un o anumită plăcere în ea... Lasă durerea să se miște și să nu fii prins în ea. Doar a pus lucrurile într-o formă nouă pe care le-aș putea purta sau le-aș avea cu mine. A fost cathartic. Absolut”

Citeste si: Keanu Reeves, mesaj emotionant despre despresie si iubire: "M-am luptat ani de zile cu boala"

Distribuie pe: