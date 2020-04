In articol:

Klaus Iohannis, declaratii de presa dupa sedinta de urgenta! Ce a spus presedintele Romaniei:

E timpul sa ne gandim la un plan de relaxare atunci cand conditiile vor fi implinite. Acum e in vigoare un decret pentru starea de urgenta care se termina pe 15 mai. Daca numarul de persoane infectate scade, daca numarul de decese scade, e clar ca vom putea intra intr-o faza de relaxare. Dar va fi facuta in pasi, nu deodata. Virusul nu va disparea, va trebui sa continuam sa traim cu anumite restrictii. Aceste chestiuni se hotarasc in baza dovezilor stiintifice si medicale de catre guvern si specialisti.

Aceste lucruri vor fi aduse la cunostinta publicului de catre autoritatile care se ocupa concret de aceste chestiuni. Voi face eu declaratii, va face declaratii premierul, va face declaratii ministrul Sanatatii, de Interne. (...) Repet, toate deciziile se vor lua in baza unor dovezi stiintifice, medicale. In niciun caz aceste masuri nu vor fi anuntat de cineva care vrea sa se profileze probabil politic, probabil altfel. Si am avut in aceste zile un contraexemplu de cum nu, de la un institut, de altfel bine cotat. A aparut o documentatie care venea sa explice ce trebuia facut. Asa nu se poate. Nu poate fiecare institut sa vina cu un plan propriu, sa il puna pe masa si sa spuna: asa se va intampla!

A aparut o idee care a starnit multa neliniste si vreau sa va spun clar cum stam. Intr-un astfel de plan, cineva propunea de exemplu o masura aberanta, altfel nici nu pot sa ii spun: cum ca persoanele peste 65 de ani sa fie carantinate, ba chiar sa fie luate de acasa si duse in anumite zone de carantina! Asa ceva nu se va intampla. E inacceptabil! Traim intr-o societate libera, ne protejam in fata epidemiei, dar in niciun caz nu venim cu astfel de masuri totalitare! Stati linistiti! Nu vine nimeni sa va ia de acasa si sa va duca in carantina! Nu vine nimeni sa va imuna lucruri inumane! Atunci cand va fi nevoie, vom veni si va vom explica ce masuri putem lua ca sa va protejati voi, in niciun caz statul nu va veni sa impuna astfel de masuri inumane care nici nu trebuie discutate intr-o societate din sec. XXI. Astfel de planuri, prost gandite si prost prezentate, nu fac decat sa induca panica in randul populatiei, iar panica e ultimul lucru de care avem nevoie!

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că autoritătile se gândesc la măsurile de relaxare după încheierea stării de urgenţă, în funcţie de evoluţia situaţiei, precizând că aceasta se va întâmpla treptat şi că va trebui să continuăm să trăim cu anumite restricţii. Preşedintele a criticat un plan atribuit Institutului Matei Balş care includea izolarea persoanelor de peste 65 de ani, transmiţându-le acestora să stea liniştiţi, pentru că nimeni nu le va impune lucruri inumane. El a mulţumit marţi românilor, autorităţilor, preoţilor pentru modul în care au respectat recomandările refritoare la distanţarea socială cu ocazia Sărbătorilor de Paşte, a mulţumit medicilor pentru eforturi şi a condamnat cu fermitate manifestările violente, puţine, dar foarte vizibile din aceste zile.

Klaus Iohannis: Condamn cu fermitate manifestarile violente. Politia si Jandarmeria au intervenit la timp

”Vreau să mulţumesc şi bisericilor, preoţilor, care au avut o contrbuţie semniificativă în a organiza ceremoniile religioase. Mulţumiri şi autorităţilor care au fost prezente, care au ştiut să intervină când a fost cazul şi să intervină în ajutorul oamenilor. Mulţumiri speciale medicilor şi personalului medical. Au fost la serviciu, au avut grijă de cei bolanvi şi s-au implicat foarte, foarte bine. În acest context general foarte bun au fost chestiuni cu iz clar negativ. Vreau să condamn cu fermitate acele manifestări violente, puţine, dar vizibile. Poliţia şi Jandarmeria au intervenit la timp şi ferm. Nu putem să tolerăm astfel de manifestări violente, de încălcări ale normelor. Este foarte clar în condiţiile în care marea majoritate a românilor a respectat toate normele, acolo unde nu se respectă trebuie intervenit prompt şi ferm”, a declarat preşedintele.

El a anunţat că, dacă numărul de persoane infectate scade, numărul de decese scade, dacă respectăm măsurile autorităţilor, putem intra atunci într-o fază de relaxare.

”Vreau să spun că această relaxare va fi făcută în paşi, nu va exista o relaxare dintr-o dată. Va trebui să continuăm să trăim cu anumite restricţii. Aceste chestiuni se hotărâsc în baza dovezilor ştiinţifice şi medicale, de către Guvern. Vor fi discutate în detaliu cu specialiştii, cu comitetul ştiinţific, cu cei care sunt efectiv implicaţi în gestionarea epidemiei. Aceste lucruri vor fi aduse la cunoştinţa publicului de autorităţile care se ocupă de aceste chestiuni”, a precizat Iohannis.