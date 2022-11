L-a iertat Adrian Petrache pe Florin Salam, după ce nu i-a fost alături în marea finală? Iată ce nu s-a știut până acum: „Și dacă venea, pentru mine era la fel”

In articol:

Adrian Petrache a cunoscut celebritatea după ce a participat la un cunoscut show muzical din țara noastră. În acea perioadă, artistul a făcut parte din echipa coordonată de Loredana Groza.

În acea perioadă, aproape nimeni nu știa că tânărul este nepotul unuia dintre cei mai îndrăgiți maneliști din țara noastră, Florin Salam.

Adrian Petrache [Sursa foto: Captură foto]

Citeste si: Adrian Petrache, primele declarații despre iubita lui! Cine este tânăra care i-a furat inima nepotului lui Florin Salam: „Ne-am întâlnit pe stradă”

Cum a reacționat Adrian când a fost lăsat singur de către Florin Salam în marea finală

Adrian Petrache a fost invitat în cea mai recentă ediție a emisiunii „Detectorul de minciuni”, moderată de Oana Radu. Cântărețul a mărturisit că, în perioada în care era concurent la emisiunea muzicală, Florin Salam ar fi trebuit să îl acompanieze în marea finală, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Totuși, Adrian spune că nu îi poartă pică unchiului său pentru că a luat decizia de a nu face un duet cu nepotul său.

Citeste si: “Cine râde la urmă, râde mai bine!” Iancu Sterp, imagini cutremurătoare!- kfetele.ro

Citeste si: Cum arată soția lui Adrian Văncică, personajul Celentano din serialul „Las Fierbinți”- bzi.ro

Oana Radu: „Tu trebuia să cânți cu unchiul tău în marea finală, l-ai iertat cu nu a fost acolo lângă tine?”

Adrian Petrache: „Da, n-am avut absolut nimic.”, a dezvăluit Adrian la „Detectorul de minciuni”.

Adrian Petrache a vorbit deschis despre relația actuală pe care o are cu celebrul său unchi. [Sursa foto: Captură foto]

Citeste si: Adrian Petrache, nepotul lui Florin Salam, adevărul despre relația cu unchiul său. L-a ajutat sau nu manelistul în carieră? „Cu el e o relație un pic mai diferită”

„Cred că Dumnezeu știe de ce s-au așezat așa”

La un moment dat, Ștefan Bănică și „Regele” au ajuns la cuțite. Acest lucru i-a făcut pe unii dintre fanii manelistului să creadă că acesta ar fi motivul pentru care Florin Salam nu a mai cântat atunci alături de nepotul său.

Oana Radu: „S-a iscat un scandal foarte mare între Ștefan Bănică și el. Vreau să îmi spui de ce crezi că n-a mai ajuns Florin să cânte cu tine?”

Adrian Petrache: „Sună foarte rău, dar nu e chiar așa. În final, totul a ieșit bine, am cântat și momentul ăla din finală a fost printre cele mai vizionate într-o finală. A ieșit bine. Mă pregăteam să intru să cânt și am înțeles că nu o să mai vină. Pe moment, câteva secunde, a fost cum a fost situația și am cântat cu Ristei. Și dacă venea, pentru mine era la fel, eu prezentam pionul principal, invitatul era acolo doar să mă susțină.”, a spus Adrian.

În final, Adrian Petrache crede că lucrurile s-au aranjat așa cum trebuia și așa cum a vrut Cel de sus.

Oana Radu: „Crezi că câștigai dacă venea Florin să cânte cu tine?”

Adrian Petrache: „E o întrebare la care nu știu dacă pot da răspunsul. Cred că Dumnezeu știe de ce s-au așezat așa. Poate exista o șansă puțin mai mare. Pentru mine, experiența aia m-a ajutat, s-au întâmplat și lucruri bune. Nu îmi place să mă gândesc bine sau rău. Mă gândesc pur și simplu cum mă pune Dumnezeu pe drumul ăsta și de ce”, a mai mărturisit artistul.