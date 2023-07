„L-am văzut plin de sânge” Momente cumplite pentru Anca Serea și Adi Sînă. Ce s-a întâmplat cu băiețelul lor, Noah?: „S-a lovit foarte tare la cap. Noi ne grăbeam”

In articol:

Adi Sînă și Anca Serea sunt împreună de 12 ani, iar acum 8 ani au decis să se căsătorească. Cei doi au împreună 4 copii, iar Anca mai are o fată și un băiat din căsnicia anterioară. Anca și Adi sunt foarte fericiți și își cresc împreună cei șase copii, însă nu întotdeauna viața de părinți a fost ușoară pentru ei.

Anca Serea a povestit recent că ea și soțul ei au trecut prin momente de mare panică într-o vacanță. În urmă cu câțiva ani, cântărețul și soția sa au decis să meargă la Viena împreună cu trei dintre copiii lor, Sarah, David și Noah, pentru a participa la concertul lui Katy Perry. Ajunși în sala spectacolului, vedetele și copiii lor erau foarte entuziasmați să o vadă pe cântăreață și își căutau cu grabă locurile. Într-un moment de neatenție, Noah a suferit un accident și s-a lovit puternic la cap, iar părinții lui s-au speriat foarte tare.

„Sarah își dorea când era mică să meargă să o vadă pe Katy Perry, era fanul ei numărul 1 și am plecat la concert, la Viena. Copiii erau foarte mici, Noah cred că avea în jur de 4-5 ani, erau mititei. Am plecat cu Sarah, David și Noah și ne-am dus acolo într-o sală de concerte foarte mari, noi urcam, nu ne-am dat seama, Adi era cu Noah și s-a lovit foarte tare la cap, dar foarte tare. Era foarte întunecat, noi ne grăbeam pentru că nu știam dacă începe sau nu concertul, s-a creat așa o mică tensiune și el s-a lovit la cap. Eu în momentul în care l-am văzut că este plin de sânge și nu știam de unde…atunci chiar a fost un moment de cumpănă. Nu am știut cum să reacționăm, era foarte multă lume, am alergat cu el afară, am mers în camera unde erau cei de la ambulanță, i-au făcut o radiografie. Nu a avut nimic, din fericire”, a povestit Anca Serea în podcastul Oanei Andoni.

Anca Serea și Adi Sînă au trecut prin momente dificile într-o vacanță [Sursa foto: Captură video]

Anca Serea a avut o reacție halucinantă la adresa soțului ei

Anca Serea și Adi Sînă formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc și s-au afișat întotdeauna foarte fericiți și îndrăgostiți în public. Totuși, se pare că viața de mamă a 6 copii nu este deloc ușoară pentru soția celebrului cântăreț, mai ales în perioadele în care Adi Sînă este ocupat cu proiectele sale, iar Anca trebuie să aibă singură grijă de copii. În urmă cu câteva zile, vedeta a avut un moment în care s-a simțit epuizată și l-a atacat dur pe soțul ei.

„Adi se vaită că nu poate fără noi?! E, pe naiba! Hai să nu mă enervez acum! E liniștit și e bine el! La mine e problema mare! El e relaxat, e bine merci acolo unde e! Fără stres, fără copii pe cap, fără nevastă! Cam cum vă imaginați voi, care e, de fapt, realitatea?! Cine e mai bine: eu sau el?! El e cu treaba lui și eu sunt cu treaba altora! Greul pică pe mine! Am obosit! Nu mai pot! Trebuie să mărturisesc că nu sunt deloc într-o perioadă foarte bună. Sunt și eu om, în fond și la urma urmei!” , a mărturisit Anca Serea pentru click.ro.