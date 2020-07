Celebra solistă Silvia Dumitrescu se distrează de minune cu soțul și cu prietenii pe litoral. Deși va împlini în toamnă 61 de ani, cântăreața de muzică ușoară este la fel de exuberantă ca în tinerețe. ”SUNTEM VESELI ȘI IN MARE FORMA...PUPICI! TORT BESTIAL ȘI BEUTURĂ!”, a notat Silvia în dreptul unor fotografii cu ea, cu soțul Florin Ochescu și cu câțiva prieteni pe plaja din Vama Veche.

Până acum doi ani, vedeta recunoștea că are câteva kilograme în plus, așa că a trecut la fapte și a slăbit spectaculos. ”Am slabit, da, vreo 13-14 kilograme in aproape 4 luni. Am tinut un regim strict, mai exact, am mancat la ore fixe. Am renuntat la dulciuri, carbohidrati, paine, prajeli, la mancarea nesanatoasa. Ma simt bine si sunt multumita de cum arat. Recent, la o emisiune, am imbracat si eu o fusta scurta, dupa vreo 20 de ani de cand nu mai facusem asta”, a declarat Silvia Dumitrescu despre dieta care a ajutat-o să revină la forma de odinioară.