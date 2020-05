Corina Chiriac a făcut un anunț foarte important, după ce s-a hotărât să renunțe la televiziune. Ajunsă la 70 de ani, Corina Chiriac și-a informat publicul că nu va mai realiza emisiunea pe care o modera de 12 ani, urmând ca în curând să definitiveze memoriile la care lucrează deja.

”Dragi prieteni, bun gasit! Am pentru voi un anunt important. Iata ca si mie ultimele doua luni mi-au schimbat viata. Nevoita sa stau mai mult in casa , am avut ocazia sa stau de vorba cu mine si am aflat ca am nevoie de o pauza de resetare personala si profesionala.

Dupa succesul de anul trecut cind am schimbat prefixul, an in care am sarbatorit 50 de ani de cariera pe scena Cerbului de Aur, in emisiuni tv si multe concerte, cind am lansat la Eurostar dublul CD "Strada Sperantei" si un site enorm, site la care am muncit citiva ani alaturi de o echipa, aceasta pauza de 2 luni mi-a adus o alta perspectiva de viata. Una mai linistita. Am decis astfel sa ma retrag din colaborarea cu National Tv.

Multumesc tuturor membrilor echipei si colegilor de breasla pentru o fructuoasa colaborare de mai bine de 12 ani. A fost un privilegiu pentru mine sa incercam sa "Ne-amintim Duminica" si sa "Oprim Timpul" impreuna.

Sutele de editii filmate pina anul asta in data de 11 Martie, vor fi revazute de azi inainte de catre alte si alte rinduri de telespectatori ! Multumesc echipei televiziunii National Tv pentru gazduire si urez tuturor emisiuni frumoase in viitor.

Intre timp, eu am inceput sa imi scriu amintirile, activitate care ma bucura desi ma consuma emotional, fiindca trebuie sa retraiesc zeci de ani de intimplari, pentru a le povesti altora !

De asemenea, am avut timp sa imi redecorez balconul !

Va ofer citeva poze care sper sa va placa. Doamne Ajuta sa ne revedem sanatosi!

A dumneavoastra, Corina Chiriac.”, a notat Corina Chiriac, una dintre cele mai cunoscute artiste din România.