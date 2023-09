La ce echipă poate ajunge David de Gea? Un club din Spania și l-ar dori pe fostul portar al celor de la Manchester United

In articol:

David de Gea este liber de contract de contract din luna iulie a acestui an, după ce s-a despărțit de Manchester United. Portarul a negociat cu diverse echipe, atât din Europa, cât și din Arabia Saudită, dar nimic nu a avut un rezultat.

Totuși, există anumite șanse ca jucătorul spaniol să își găsească un nou club.

Potrivit Fichajes, Real Betis poate fi „colacul de salvare” pentru David de Gea. Portarul a mai evoluat pentru o singură echipă din Spania, fiind vorba despre Atletico Madrid.

Motivele pentru care David de Gea poate fi o soluție bună pentru Real Betis

În acest moment, titularul echipei din Sevilla este Claudio Bravo, care are 40 de ani și a intrat în ultimul an de contract cu formația spaniolă. Acest lucru poate fi un plus pentru care de Gea ar trebui adus la echipă, pe lângă faptul că va veni din postura de jucător liber de contract.

Deși a ales să nu mai reprezinte Manchester United, David de Gea a făcut un anunț în momentul despărțirii de club. Conform Digi Sport, portarul a pus un mesaj pe rețele sociale în care spunea că este extrem de recunoscător pentru toate momentele petrecute la echipa din Premier League, spunând că formația de Old Trafford va avea mereu

un loc special în inima lui.

David de Gea și Marcus Rashford [Sursa foto: Instagram @d_degeaofficial]

Cariera lui David de Gea până în acest moment

David de Gea a evoluat pentru diviziile de copii și juniori ale celor de la Atletico Madird, fiind promovat de la echipa a doua în anul 2009. După ce a petrecut două sezoane la prima reprezentativă a fost cumpărat de Manchester United.

Acesta a câștigat cu Atletico Madrid două trofee.

În sezonul 2009/2010 s-a impus în Europa League, reușind să câștige și Supercupa Europei. Totuși, cele mai multe triumfuri le-a avut în tricoul celor de la Manchester United.

Cu David de Gea titular, Manchester United a câștigat titlul în Anglia în anul 2013, FA Cup în 2016, Cupa Ligii Engleze în 2017 și în 2023 și Supercupa de trei ori. De asemenea, David de Gea are și un trofeu european cu echipa de pe Old Trafford, fiind vorba despre Europa League pe care a câștigat-o în stagiunea 2016/2017.

David de Gea a fost adus la Manchester pentru a-l înlocui pe Edwin van der Sar, portarul care s-a retras în anul 2011, fix atunci când spaniolul a fost transferat de echipa din Anglia.