In articol:

Marți, 13 septembrie 2020, de la ora 20:00, ora României, Apple urmează să-și prezinte în mod oficial cele mai discutate și așteptate telefoane ale anului. A trecut doar o lună de la lansarea ultimelor produse, însă asta nu îi oprește pe șefii companiei să își prezinte noile gadget-uri.

În mediul online apar informații care se contrazic, totul este la nivel de zvon, iar în această seară vom afla cu exactitate ce noutăți vor fi lansate. Dacă Apple decide să păstreze aceeleași denumiri de până acum, la evenimentul din această seară urmează să apară cel puțin două variante: iPhone 12 și iPhone 12 Pro. În mediul online se vorbește despre mai multe modele care urmează să fie lansate, iar în total vorbim despre: iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro Max.

Cum vor arăta noile modele iPhone 12 [Sursa foto: Twitter]

Potrivit ultimelor informații, dacă la începutul anului se vorbea despre niște schimbări minore, se pare că iPhone 12 va avea anumite modificări de design, cameră și nu numai. Apple a pregătit multe suprize fanilor. Vorbim aici despre zoom mai performant, filmare în slow-motion în rezoluție 4K, dar și funcții macro. În premieră pentru Apple. Potrivit informațiilor de tip „leak” de pe internet, Apple va introduce sistemul 5G.

Citeste si: În ce hal a ajuns să arate Daniela Gyorfi. Scandal pe internet. „Te-ai desfigurat pe bani” - evz.ro

Cele mai multe schimbări vor fi la modelul iPhone 12 Pro Max, mai exact la cameră. Acest model va avea o cameră ultra-wide și un mod de fotografiere macro, ceea ce permite focalizarea unui obiect la o distanță foarte mare.

Compania pregătește și accesorii noi. Vorbim aici despre un încărcător wireless magnetic, care va folosi vechiul nume MagSafe, care se regăsea înainte pe laptop-urile MacBook. Va exista și un model Magsafe Duo Charger, pentru alimentarea a două telefoane simultan. Modelele iPhone 12 vor fi livrate fără accesorii în pachet.

WATCH: 5G will finally get its U.S. closeup with the expected debut of Apple's iPhone 12. But the blazing speeds promised will not materialize for most Americans https://t.co/nOJsY3nvbe pic.twitter.com/pUZhl1ZXNZ