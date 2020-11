Larisa de la ”Puterea Dragostei”, pusă în genunchi de boală! ”Ferească Dumnezeu...”

Larisa de la Puterea Dragostei trece prin momente grele

Cu toate acestea, din fericire, Larisa de la ”Puterea Dragostei” și-a dat seama că nu prea are cum să se fi îmbolnăvit de coronavirus, ea fiind, de ceva vreme, practic, izolată acasă și nu a intrat în contact cu, practic, nimeni.

Larisa și-a povestit ”aventura”, fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” fiind, și acum, afectat de boala pe care a avut-o, iar urmele acesteia încă nu au trecut. ”Până la 5 după amiaza mi-a crescut temperatura până la 39,3. M-am speriat și pentru că nu îmi trecea sub nicio forma, am sunat la salvare la ora 17.00, să îmi facă o injecție, ceva. Temperatura îmi tot creștea, îmi scădea, eu îmi puneam comprese cu apă rece, cu oțet, șosete la picioare, etc. Și am luat paracetamol. Am vorbit cu doamna doctor, i-am spus că nu cred că am COVID și mi-a spus să iau un antibiotic. Și mi-a fost atât de rau... Ambulanța a venit la 5 dimineața, la 12 ore după ce i-am chemat. Și mi-au spus că am avut mare noroc că au venit atât de repede...”, a povestit Larisa de la ”Puterea Dragostei”.

Larisa de la Puterea Dragostei are urme de la boala

Normal, după ce au pus-o pe picioare cei de la Salvare, a doua zi, pentru că avea emoții și voia să se asigure că nu este, totuși, bolnavă de coronavirus, Larisa de la ”Puterea Dragostei” a mers să se testeze. ”A doua zi dimineața am fost la spital și m-am testat și sunt negativ. Dar ideea e alta: Ferească Dumnezeu de cei care au nevoie de ambulanță în perioada asta fără să dețină sau să aibă o situație financiară bună ca să apeleze la un spital privat”, a mai spus Larisa de la ”Puterea Dragostei”.

În altă ordine de idei, boala și temperatura pe care le-a îndurat au făcut-o pe Larisa să aibă, și acum, urme adânci. ”De asta am și cele trei bube la gura, din cauza temperaturii”, a explicat Larisa.

Larisa de la ”Puterea Dragostei” se iubește cu Adrian

Larisa și controversatul Adrian Iancu de la ”Puterea Dragostei” și-a asumat relația și vor să o ducă la următorul nivel, cei doi discutând, în repetate rânduri, în intimitate, despre căsătorie. ”Este un om lângă care îmi doresc să experimentez viața la un alt nivel și el știe cel mai bine să mă învețe ce înseamnă să fim o familie pentru că avem aceleași sentimente de iubire unul față de celălalt! Nu m-am gândit până acum să ma recăsătoresc (dar el înainte de a fi iubitul meu, viitorul meu soț etc., îmi este un prieten - iar pentru mine acest lucru este foarte important pentru că pot vorbi cu el despre absolut orice, fără rețineri, și fără să cred că mă va judeca) însă noi vorbim destul de des despre acest subiect și cu siguranță se va întâmpla și nunta!!

Iar cei care ne comentează relația, care este una mult mai profundă decât ceea ce se vede, ar fi indicat să știe faptul ca o iubire sinceră niciodată nu poate fi descrisă prin cuvinte, ci doar timpul îmi va dovedi cuvintele spuse acum de mine”, ne-a spus, în exclusivitate, Larisa de la ”Puterea Dragostei” .