Mai exact, de-a lungul timpului, atât în casa ”Puterea Dragostei”, cât și în afaca show-ului, Larisa Judele a fost una dintre cele ami curtate domnișoare din showbiz, formele ei atrâgând bărbații mai ceva ca mierea albinele.

Cu toate acestea, recunoaște Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei”, când vine vorba de relații, problemele ei devin complicate. Și, mai mult decât atât, și explică motivele pentru care se petrece așa ceva. ”Am ieșit pentru prima oară la parada militară din București. Când mi-am auzit imnul am lăcrimat și am auzit in minte cuvintele tatălui meu când îmi povestea cu atâta mândrie de tatăl lui care a fost sergent-major pe câmpul de lupta în al doilea război mondial. Puterea bărbăției s-a simțit în familie, crescând cu educația că bărbatul este capul familiei. De fiecare data când ma duc acasă sunt trasă oarecum la răspundere de ce nu am încă un iubit /soț? Cum să îți explic, tată, că astăzi printre soldații și oamenii care își sacrifică viața pentru țară am văzut băieței cu gleznele goale, pensați, mersul legănat și așa mai departe... Stau așa și mă întreb, eu, ca femeie cum este mama, cum era bunica, protejată de un bărbat puternic...

Eu ce ma făceam de eram atacată sau mai rău, Doamne-ferește de un război? Cum să îți explic că majoritatea bărbaților sunt obișnuiți să croșeteze, iar femeile să plece în război... Cum să îți explic că relațiile sunt pe cale de dispariție, iar iubirea există mereu în următoarea.... Am făcut eu alegeri greșite? Este posibil. De fiecare dată când m-am ”pierdut” nu mi-am pierdut și sufletul și mândria că sunt femeie. Așa că, anul acesta poate ajung cu iubitul meu acasă, dacă prinde programare la epilat!”, a scris, revoltată, Larisa judele de la ”Puterea Dragostei”.

Ce vrea Larisa de la ”Puterea Dragostei” de la un bărbat

Larisa de la ”Puterea dragostei” știe ce vrea de la un bărbat. ”Bărbatul care mă atrage pe mine trebuie să fie frumos, înalt și să aibă acel ceva care nu se poate descrie în cuvinte. Să aibă încredere în el în primul rând... Eu întotdeauna am fost atrasă de băieții mai mici decât mine pentru că îmi place să dețin eu controlul, să mă joc cu mintea lor, să manipulez... Iar pentru aceste ,,defecte “ ale mele am nevoie de un bărbat puternic, unul care să îmi poată întoarce lumea pe dos și să îmi arate că este bărbat și că poate prelua el controlul oricând... Încă nu l-am întâlnit, dar sper în continuare”, ne-a spus, în exclusivitate Larisa de la ”Puterea Dragostei”.