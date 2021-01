Larisa de la ”Puterea Dragostei” trece prin momente cumplite! ”Bunica mea...”

In articol:

Mai exact, ne-a dezvăluit Larisa de la ”Puterea Dragostei”, în exclusivitate, situația bunicii sale este de-a dreptul critică.

”Bunica stă la mine de aproape un an, eu o îngrijesc, e și normal. Dar, de câteva zile încoace, este din ce în ce mai dificil, se simte, vizibil, mai slăbită ca niciodată”, ne-a spus, cu lacrimi în ochi, Larisa de la ”Puterea Dragostei”. Cu toate acestea, ea nu și-a pierdut speranța. ”Sper că va trece și peste acest hop, dar medicii ne-au spus că ne putem pregăti pentru ce este mai rău. Este deja rigidă, stă doar în pat, se uită pe tavan, nu vrea să mănânce...

Larisa de la Puterea Dragostei si Adrian se iubesc de doi ani

Dacă, Doamne Ferește!, se întâmplă ceva, lecăm la Suceava, acolo de unde este ea, acolo ne-a spus că vrea să își doarmă somnul de veci”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Larisa de la ”Puterea Dragostei” .

Din fericire, Larisa de la ”Puterea Dragostei” are un ajutor pe care se poate baza, iubitul ei, Adrian Iancu. ”El mă susține, mă ajută și este tot timpul lângă mine, iar asta contează foarte mult”; ne-a mai spus Larisa.

Larisa de la ”Puterea Dragostei, an dificil, marcat de suferințe grele

Pe lângă bunica pe care o iubește și o îngrijește încă de la începutul anului 2020, Larisa de la ”Puterea Dragostei” a avut o serie de probleme cât se poate de serioase, chiar și de sănătate. ”Până la 5 după amiaza mi-a crescut temperatura până la 39,3. M-am speriat și pentru că nu îmi trecea sub nicio forma, am sunat la salvare la ora 17.00, să îmi facă o injecție, ceva. Temperatura îmi tot creștea, îmi scădea, eu îmi puneam comprese cu apă rece, cu oțet, șosete la picioare, etc. Și am luat paracetamol.

Larisa de la Puterea Dragostei s-a remarcat in emsiunea fenomen de la Kanal D

Am vorbit cu doamna doctor, i-am spus că nu cred că am COVID și mi-a spus să iau un antibiotic. Și mi-a fost atât de rau... Ambulanța a venit la 5 dimineața, la 12 ore după ce i-am chemat. Și mi-au spus că am avut mare noroc că au venit atât de repede...”, a povestit, acum două luni, Larisa de la ”Puterea Dragostei”.