Larisa Iordache iubește din nou: „Cred în dragoste la prima vedere”. Fosta gimnastă a încheiat de curând o relație de doi ani

Larisa Iordache, fostă gimnastă, în prezent antrenoare la Clubul Sportiv Dinamo, iubește din nou! Tânăra a încheiat de curând o relație de doi ani, iar în prezent și-a găsit liniștea în brațele altui bărbat.

Larisa Iordache iubește din nou: „Cred în dragoste la prima vedere”

Larisa Iordache (26 de ani), fostă gimnastă, în prezent antrenoare la Clubul Sportiv Dinamo, a încheiat de curând o relație de doi ani, motivând că ea și fostul ei partener nu mai erau pe aceeași lungime de undă. La scurt timp de la momentul anunțului că este singură, sportiva radiază de fericire în brațele altui bărbat. Aceasta a spus că nu vrea să grăbească absolut nimic, dorind ca totul să fie lin, curat și frumos.

„Discutăm zilnic. Comunicarea, pentru mine, așa cum am mai zis, este foarte importantă. Este foarte important să empatizezi foarte, foarte mult cu persoana respectivă, să ai o conexiune anume, chiar și atunci când taci să înțeleagă ce vrei să zici și lucrurile astea funcționează și sunt în regulă. Este clar că nu poți să îți dai seama la început despre toate lucrurile.

Nu cunoști un om în 20-25 de ani și îți dai seama că ai stat cu un străin, dar într-o lună, două. Nu vreau să grăbesc absolut nimic, vreau să fie totul lin, curat și frumos. Cred în dragoste la prima vedere, cred în acea conexiune care se poate transforma în iubire, cred în grija aceea de care fiecare avem nevoie.” , a declarat Larisa Iordache, potrivit digisport.ro.

Larisa Iordache iubește din nou! [Sursa foto: instagram.com/larisa_iordache]

Fosta gimnastă primește lunar de la stat 14.000 de lei ca rentă viageră

Larisa Iordache, fosta campioană a României la gimnastică, primește lunar de la stat 14.000 de lei ca rentă viageră după retragerea din sport. Aceasta a dezvăluit că toți banii îi investește în „plăcerile sufletului”, anume mașina sa, haine și vacanțe:

„Renta viageră o cheltuiesc pentru plăcerile sufletului meu: mașina mea, pentru că nu aș fi investit o sumă atât de mare în mașina pe care o am. Am un BMW I8. Îl am de 3 ani, din 2019, mi l-am făcut cadou de ziua mea și mai sunt foarte fascinată de haine. Dacă îmi doresc să plec undeva, mă organizez, desigur și așa cheltui eu banii.”, a declarat Larisa Iordache, citează sport.ro din fanatik.ro.

Larisa Iordache are în cariera sa o medalie bronz la Jocurile Olimpice, cu echipa, în 2012, la Londra, patru medalii la Campionatele Mondiale, două de argint şi două de bronz, 16 medalii de Campionatele Europene, 7 de aur, 7 de argint şi 2 de bronz, precum şi trei la Jocurile Mondiale Universitare, două de aur şi una de bronz, se arată pe digisport.ro.

Surse: digisport.ro, sport.ro