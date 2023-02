Larisa Iordache, gimnasta medaliată olimpică, a dezvăluit pe ce își cheltuie cei 14.000 de lei primiți lunar de la stat ca rentă viageră: „Plăcerile sufletului meu”

In articol:

Larisa Iordache, fosta campioană a României la gimnastică, primește lunar de la stat 14.000 de lei ca rentă viageră după retragerea din sport. Tânăra nu s-a îndepărtat totuși de gimnastică, întrucât în prezent este antrenoare la CS Dinamo.

De curând, Larisa Iordache a vorbit despre cum cheltuie banii încasați lunar de la stat. Iată ce a declarat medaliata olimpică!

Larisa Iordache (26 de ani) s-a retras din activitate la finalul anului 2021, iar în prezent este antrenoare la Clubul Sportiv Dinamo. Fosta campioană a României este remunerată lunar cu suma de 14.000 de lei de către stat ca rentă viageră, după retragerea din sport, iar de curând a vorbit despre modul în care cheltuie această sumă de bani. Astfel, gimnasta medaliată olimpică a dezvăluit că toți banii îi investește în „plăcerile sufletului”, anume mașina sa, haine și vacanțe:

„Renta viageră o cheltuiesc pentru plăcerile sufletului meu: mașina mea, pentru că nu aș fi investit o sumă atât de mare în mașina pe care o am. Am un BMW I8. Îl am de 3 ani, din 2019, mi l-am făcut cadou de ziua mea și mai sunt foarte fascinată de haine. Dacă îmi doresc să plec undeva, mă organizez, desigur și așa cheltui eu banii.”, a declarat Larisa Iordache, citează sport.ro din fanatik.ro.

Larisa Iordache [Sursa foto: Facebook Larisa Iordache]

Larisa Iordache a pus punct relației în care se afla

De asemenea, Larisa Iordache a mărturisit că a pus punct relației în care se afla de doi ani. Campioana României la gimnastică a motivat decizia spunând că ea și fostul ei partener nu mai erau pe aceeași lungime de undă. Larisa a mai spus că își dorește o relație serioasă care să se concretizeze prin întemeierea unei familii:

„Nu mai eram pe aceeași lungime de undă. Am stabilit de la început că atunci când viziunile se schimbă, ne spunem asta. Eram împreună de 2 ani. Nu ne-am înșelat sau ceva… Nu mai eram pe aceeași lungime de undă.

Eu îmi doresc o relație serioasă și să-l găsesc pe alesul meu. Îmi doresc o familie frumoasă, vreo 2 copii și îmi doresc și să adopt unul. Mă gândesc să-mi găsesc bărbatul ăla care să-și dorească acest lucru. Și bărbatul ăla care să iubească ce a ales…că în ziua de azi sunt foarte multe tentații.”, a adăugat fosta gimnastă.

Larisa Iordache are în cariera sa o medalie bronz la Jocurile Olimpice, cu echipa, în 2012, la Londra, patru medalii la Campionatele Mondiale, două de argint şi două de bronz, 16 medalii de Campionatele Europene, 7 de aur, 7 de argint şi 2 de bronz, precum şi trei la Jocurile Mondiale Universitare, două de aur şi una de bronz, se arată pe digisport.ro.

Surse: sport.ro, digisport.ro