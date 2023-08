Larisa Udilă a făcut un anunț de ultimă oră, cu care și-a uimit fanii! Ce s-a întâmplat cu influencerița și soțul ei? „Am trecut prin momente foarte grele”

In articol:

Larisa Udilă nu s-a mai putut abține și a făcut publice detalii neștiute din viața de cuplu. Influencerița și-a uimit fanii cu ultimul anunț făcut chiar pe rețelele de socializare. Ce a spus șatena despre ea și soțul ei, Alexandru Ogică?

Larisa Udilă, anunț neașteptat

Larisa Udilă este una dintre cele mai apreciate influencerițe de la noi din țară. Vedeta a devenit cunoscută în urmă cu mulți ani, când a participat la emisiunea „Bravo, ai stil!”. De atunci și până în prezent, aceasta a reușit să își clădească o carieră de succes și o viață fără lipsuri. Și pe plan amoros vedeta este norocoasă, astfel că are alături pe soțul ei, Alexandru Ogică. Cei doi formează un cuplu minunat de aproape un deceniu și au împreună un băiețel pe nume Milan. Dragostea dintre cei doi a crescut treptat, iar relația lor a devenit mai sudată de la zi la zi. În urmă cu ceva timp, ei au luat decizia de a spune marele „DA”, la starea civilă.

În prezent, cei doi se bucură de fiecare moment petrecut împreună, însă nu tot timpul viața lor a fost roz. Recent, pe contul său de Instagram, Larisa a făcut un anunț la care nu se aștepta nimeni.

Aceasta și-a deschis sufletul în fața celor care o urmăresc și o apreciază și a mărturisit detalii neștiute din viața de cuplu.

Ce a spus influencerița despre relația cu soțul ei

Larisa Udilă și Alexandru Ogică au parte în prezent de momente unice. Cei doi se bucură de viața petrecută cu fiul lor și nu se abțin din a pleca în vacanțe exclusiviste sau și din a-și face poftele. Cu toate acestea, situația lor nu a fost mereu roz, astfel că abia acum Larisa Udilă a simțit să împărtășească acest lucru cu urmăritorii săi.

Vedeta a mărturisit pe rețelele de socializare că ea și soțul ei au trecut prin momente foarte grele împreună, astfel că a luat decizia de a realiza un filmuleț cu ei doi, care să ilustreze relația lor, cu urcușuri și coborâșuri.

De asemenea, frumoasa șatenă a precizat că totul este despre munca în echipă, iar dacă acum 9 ani i-ar fi întrebat cineva unde o să ajungă, ei nu ar fi crezut că o să trăiască viața de acum.

„Eu și soțul meu am trecut prin momente foarte grele împreună. Acum câteva zile am simțit nevoia să filmez un clip care ne reprezintă 100%. Știu că toți de aici trec prin momente frumoase și prin momente grele în egală măsură. Viața nu este perfectă! Totul este despre munca în echipă. Dacă ne-ai fi întrebat acum 9 ani, când maxim aveam bani să mâncăm o pizza pe canapea, dacă o să ajungem aici cu siguranță am fi râs.”, a scris Larisa Udilă, pe contul ei de Instagram.

Totodată, influencerița a dezvăluit detalii din trecutul relației ei cu soțul, la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Aceasta le-a spus fanilor că partenerul ei a fost mereu lângă ea, a sprijinit-o și i-a spus că este cea mai bună. Astfel că relația dintre cei doi s-a construit în timp și a devenit mult mai sudată, prin prisma momentelor grele prin care au trecut împreună.

„Au fost momente când eu mă simțeam pierdută, părinții mei nu puteau fi lângă mine pentru că nu erau în țară de 2 ani, toți prietenii fugiseră brusc și știți cine mă mângâia în fiecare seară și îmi spunea că sunt cea mai bună și că voi reuși? EL.

Sunt sigură că și el a simțit prezența mea de fiecare dată când a fost într-un moment dificil. Când după 16 ani de muncă a trebuit să renunțe la sportul de performanță pentru care își dedicase tot timpul, toată copilăria. Eu mereu i-am spus că Dumnezeu îi pregătește ceva mai bun și ce credeți? Așa a fost. ”, a mai spus vedeta.