Larisa Udilă a recunoscut ce s-a întâmplat când a vrut sa facă amor cu soțul în ultimul trimestru de sarcină: „Atunci s-a stricat relația noastră”

Larisa Udilă este una dintre cele mai cunoscute și apreciate personalități de pe rețelele de socializare. Are o mulțime de urmăritori pe Instagram și pe TikTok care îi urmăresc îndeaproape conținutul și care abia așteaptă să afle detalii nu doar din viața ei profesională, dar și din cea privată.

Ei bine, tânăra mămică nu se sfiește să țină nici picanteriile departe de fanii ei fideli de pe Internet, astfel că nu este nimic ieșit din comun ca aceasta să răspundă și la cele mai intime curiozități ale internauților. Așa s-a întâmplat și în urmă cu puțin timp, atunci când un urmăritor a vrut să știe cum a fost relațiile intime dintre ea și soțului ei în timpul sarcinii.

Larisa Udilă, dezvăluiri fără perdea despre relațiile intime cu soțul în timpul sarcinii

Tânăra nu s-a sfiit și a povestit cu lux de amănunte exact ce s-a întâmplat atunci când a intrat în ultimele trei luni de sarcină, căci se pare că acolo au intervenit „problemele” în ceea ce privește relația intimă cu Ogi, partenerul ei de viață.

„Nu-mi place să vorbesc despre asta, însă, dacă tot a venit vorba, am să vă povestesc. Medicii spun că nu este neapărat recomandat să ai contact sexual în timpul sarcinii, însă, în primul trimestru și al doilea trimestru relația mea și a lui Ogi a fost cât se poate de normală și de ok. În al treilea trimestru, când eu am început să iau proporții și începusem să mă frustrez de felul în care arăt, a venit și el, colac peste pupăză, cu frica aceea că sunt însărcinată și că burta este foarte mare și nu știu ce este în mintea bărbaților, însă am suferit foarte tare să știți.

Atunci s-a stricat total relația noastră și cumva le înțeleg și bărbaților punctul de vedere. Nu știu cum a fost în cazul vostru, chiar aștept în comentarii să îmi spuneți, dar la noi, în ultima perioadă a fost horror. Eu eram foarte frustrată că arăt oribil, el nu se mai atingea de mine și tot așa”, a povestit Larisa Udilă pe contul ei personal de TikTok.