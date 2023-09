Larisa Udilă și-a văzut visul împlinit! Influencerița a avut parte de o surpriză inedită din partea soțului ei. Nu s-a așteptat nici măcar o secundă la una ca asta: "Ogi știa că îmi doresc"

In articol:

Larisa Udilă a avut parte de o surpriză de proporții din partea soțului ei. Influencerița nu a putut să se abțină și a împărtășit momentul special cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare, după ce Alexandru Ogică i-a îndeplinit una dintre cele mai mari dorințe.

Larisa Udilă și-a văzut visul împlinit

Larisa Udilă este de departe una dintre cele mai cunoscute și apreciate femei din showbiz-ul românesc. Bruneta se poate declara împlinită pe toate planurile, căci se bucură de un succes colosal în viața profesională. Pe plan personal nici nu se pune problema, având în vedere că are un copil minunat și un soț care o iubește nespus.

Ei bine, aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Alexandru Ogică de mai mulți ani. Iubirea dintre ei se poate observa cu chiul liber, ținând cont de aparițiile și postările lor din mediul online.

Mai mult decât atât, fosta concurentă de la emisiunea „Bravo, ai stil!” are parte de momente speciale alături de soțul ei, care reușește să o surprindă de fiecare dată plăcut.

Așa s-a întâmplat și de data aceasta, când Alexandru i-a împlinit una dintre cele mai mari dorințe.

Mai exact, influencerița visa de câțiva ani să stea măcar o noapte într-un anumit apartament din centrul orașului Milano. Aflați câteva zile în Italia, soțul acesteia nu a putut să nu-i îndeplinească această dorință, așa că a închiriat proprietatea.

„Ogi mi-a făcut o surpriză. Știa că îmi doresc de 2-3 ani să dorm aici măcar o noapte. A închiriat, fără să știu, acest apartament și diseară dormim aici. Mă întorc repede în apartamentul nostru repede să îmi iau câteva ținute de schimb, să fac poze frumoase.”, a scris Larisa Udilă, pe contul ei oficial de Instagram, alături de un videoclip cu turul apartamentului.

Postarea făcută de Larisa Udilă, pe contul ei oficial de Instagram! [Sursa foto: Instagram]

Larisa Udilă și Alexandru Ogică au trecut prin multe momente grele împreună: „Viața nu este perfectă”

Larisa Udilă și Alexandru Ogică au avut parte de-a lungul timpului de multe urcușuri și coborâșuri. Cei doi formează un cuplu sudat, iar testul timpului l-au trecut cu brio, având în vedere că se iubesc mai mult pe zi ce trece.

Larisa Udilă a dezvăluit, la un moment dat, detalii neștiute despre relația cu cel care îi este acum soț. Ei bine, deși unii oameni ar crede că cei doi au avut o viață roz dintotdeauna, se pare că nu este chiar așa.

Acum au tot ce își doresc, însă bruneta a spus cu sinceritate că au trecut prin momente grele.

„Eu și soțul meu am trecut prin momente foarte grele împreună. Acum câteva zile am simțit nevoia să filmez un clip care ne reprezintă 100%. Știu că toți de aici trec prin momente frumoase și prin momente grele în egală măsură. Viața nu este perfectă! Totul este despre munca în echipă. Dacă ne-ai fi întrebat acum 9 ani, când maxim aveam bani să mâncăm o pizza pe canapea, dacă o să ajungem aici cu siguranță am fi râs.”, a spus Larisa Udilă, pe rețelele de socializare, în urmă cu ceva timp.

Larisa Udilă și Alexandru Ogică [Sursa foto: Instagram]