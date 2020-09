View this post on Instagram

Am povestit totul despre ce s-a intamplat ieri, pe story. Primesc mii de mesaje si link-uri cu articolele din ziare . Eu oricum imi faceam testul pentru ca sambata seara urma sa plecam din tara, in Grecia . Revin cat mai curand cu rezultatul testului . Acest rezultat imi va influenta plecarea asa ca il astept cu sufletul la gura. 🙏 Multumesc pentru mesajele de ingrijorare!