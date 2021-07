Larisa Udilă, vacanță de coșmar! Ce a pățit fosta concurentă de la „Bravo, ai stil”: „Îmi vine să urlu”

Larisa Udilă [Sursa foto: Instagram] 09:28, iul 26, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Larisa Udilă și soțul ei au plecat în ultima vacanță fără copil. Fosta concurentă de la „Bravo ai stil” se află în ultimul trimestru de sarcină și mai are doar două săptămâni până la momentul în care va naște. Cei doi au ales ca destinație Bulgaria, unde au plătit bani grei la un resort de patru stele.

S-au așteptat ca serviciile să fie pe măsura banilor plătiți, însă au rămas doar cu un gust amar. Iată cum a fost experiența primei zile de vacanță și ce au făcut pentru a remedia situația.

Larisa Udilă: „ Nu mai vin niciodată în Bulgaria”

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” a șocat pe toată lumea cu experianța trăită în prima zi de vacanță. Ea s-a plâns că la hotelul la care s-au cazat nu mai existau locuri pe plaja privată, la piscină sau măcar la restaurant. De asemenea, calitatea preparatelor lasă de dorit. Larisa Udilă a povestit că mâncarea pur și simplu nu este comestibilă din punctul ei de vedere și a fost nevoită să se mute la un alt resort pentru că se temea că se poate îmbolnăvi.

„Suntem plecați de la 7 dimineața și este ora unu (n.r. noaptea) și abia acum ne-am cazat la un hotel care sper că este o. Nu vreau să fac reclamă negativă, dar este a doua oară când vin în Bulgaria și am o experiență groaznică. Sunt gravidă și nu-mi permit să fac vreo enterocolită, așa că am venit la un alt hotel. Nu știu cum este, vom vedea mâine dimineață la micul dejun. Personalul din Bulgaria este neprietenos. Nu mai vin niciodată în Bulgaria. Mai bine plecați în Turcia sau oriune altundeva.

Eu am ales o vacanță în bulgaria pentru că mai am două săptămâni și nasc și era singurul loc în afara țării în care puteam merge. Nu voiam sub nicio formă să merg în Constanța, în Mamaia, nicăieri. Am ales un hotel foarte apreciat, arăta impecabil, arăta de 4 stele, dar vai de capul meu. Ajungi la hotel că nu există loc la piscină, pe plajă, la restaurantele a la carte, mâncarea de la prânz și de la cină a fost holeră. Cartofi prăjiți congelați fără sare și fără nimic, orez nefiert... nu am avut ce să mâncăm. Cireașa de pe tort a fost că ei au trei restaurante a la carte și ne-am gândit să ne facem rezervare. Ne-au spus că putem să facem rezervare abia săptămâna viitoare. Păi și de ce mai cazezi oameni dacă nu ai locuri disponibile. Singurul loc în care pot mânca oamenii este o cantină unde găsești o chiftea de porc și un orez nefiert. Pentru banii pe care i-am plătit pentru trei nopți mai puneam o mie de lei și îmi luam sejur în Antalya. Cum să vii la un hotel cu plajă privată și să nu ai loc e șezlong sau la piscină sau la restaurant. Și scuza lor a fost că au foarte mulți oameni cazați. Și de ce mai cazați oameni dacă nu aveți locuri?!” a povestit Larisa Udilă pe pagina personală de Instagram.