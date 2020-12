Laura Andreșan, despre relația cu Grasu XXl! Care ar fi fost motivul despărțirii, după 13 ani: „Ani de zile am cerut şi eu atenţie...”

O nouă despărțire care zguduie lumea showbiz-ului din România! grasu Xl și Laura Andreșan au decis să meargă pe drumuri separate, după 13 ani de relație. cei doi nu au fost căsătoriți și au simțit mereu că iubirea lor este mult mai valoroasă decât un act. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată, în urmă cu un an, când bruneta a adus pe lume o fetiță.

În urmă cu un an, Laura Andreșan a vorbit despre problemele de cuplu cu iubitul ei, Grasu XXL. Fosta „profă” de amor a recunoscut că se simte dată la o parte de iubitul ei și nu mai primește atenție. Deaorece se certau foarte des idn acest motiv, ea a decis să facă o schimbare.

„Ani de zile am cerut şi eu atenţie, iubire, prezenţă, timp… de la bărbatul de lângă mine. Într-un fel sau altul le şi primeam, dar era suficient să nu le am preţ de o secundă… ca totul să simt că se năruie. Şi evident începea războiul. Zilele trecute Dragoş mi-a atras atenţia că nu ne-am certat demult, că, de fapt, nu ne mai certăm de ceva vreme. Aşa e. Hm? Oare unde a dispărut conflictul? Păi, cinstit spus.. a dispărut frica… şi odată cu ea şi cererile mele. Nu-i mai cer nici atenţie, nici flori, nici timp, nici iubire”, a declarat Laura Andreșan, în urmă cu un an.

Grasu XXl și Laura Andreșan s-au despărțit după aproape 13 ani de relație [Sursa foto: Instagram]

Laura Andreșan, decizie radicală privind relația cu Grasu XXL! Ce s-a schimbat în relația celor doi

Laura Andreșan a mărturisit, tot aucm un an, că iubitul ei este prezent în viața ei, însă a decis să își ofere mai multă atenție. A lucrat mai mult la ea și și-a depășit propriile frici. (Citeste si: Cum a ajuns să arate Laura Andreșan la un an după ce a născut. FOTO)

„Nu, nici vorbă… el este prezent în viaţa mea şi îmi oferă suficient de mult şi de multe, încât nu-mi rămâne decât să sper că e şi reciproc. Ce s-a schimbat? Eu m-am schimbat, a dispărut femeia nesigură şi fricoasă, care avea un million de temeri şi tot atâtea solicitări. Desigur, relaţia pe care am consolidat-o noi în mai bine de un deceniu ne oferă siguranţă, dar înainte de orice tind să cred că siguranţa asta este mai mult susţinută de relaţia autentică pe care am dezvoltat-o eu cu mine însămi”, a adăugat Laura Andreşan.

Grasu XXL a fost cel care a a nunțat despărțirea de iubita lui, pe Instagram. „Ştiţi că nu prea îmi place să vorbesc despre lucruri personale, însă cred că lucrul pe care urmează să vi-l spun trebuie să îl ştiţi de la mine şi de la Laura. Nu din presă sau de altundeva. Eu şi Laura ne-am despărţit, este adevărat. Avem împreună o minune de fetiţă pe care o să o creştem împreună. Astfel, v-aş ruga să ne respectaţi intimitatea în momentele astea dificile”, este mesajul postat de cântăreț.