Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, trăiesc o frumoasă și sinceră poveste de dragoste. Aceștia se pot mândri cu una dintre cele mai stabile și frumoase căsnicii ale lumii mondene. Din iubirea lor au rezultat trei copii, cel de-al treilea fiind pe drum. Actrița,

Laura Cosoi, mărturii despre soțul ei, Cosmin Curticăpean

Laura Cosoi a dezvăluit, în cadrul unui interviu, lucruri mai puțin știute despre jumătatea ei, Cosmin Curticăpean.

Când vorbește despre tatăl copiiilor ei, Laura Cosoi are numai cuvinte alese. Aceasta își apreciează enorm de mult soțul pentru valorile sale morale, pentru credința în Dumnezeu și pentru importanța pe care o acordă familiei.

”Cosmin are atât de multe virtuți! Însă mai presus de toate sunt două, ambele la fel de puternice: credința lui în Dumnezeu și felul în care își prețuiește familia. Cosmin e un om foarte credincios, se roagă în fiecare seară… Am sesizat asta încă de la începutul relației noastre: că avem în comun iubirea de Dumnezeu. Ceea ce, firește, ne-a apropiat la nivel profund, sufletește și spiri­tual. Apoi, pe lumea asta, pentru Cosmin nu există ceva mai presus de noi, familia lui!”, a dezvăluit Laura Cosoi, în cadrul unui interviu, pentru publicația Formula AS .

Din spusele actriței, Cosmin Curticăpean este o persoană care pune mai presus de orice familia și care ar face absolut orice pentru a-i asigura căminului său siguranță și căldură emoțională. Actrița susține că, soțul ei se dedică întru-totul familiei și orice lucru pe care îl face trebuie să aibe legătura cu ei. De asemenea, Cosmin Curticăpean este stâlpul familiei, cel care se luptă pentru a asigura tot confortul material și emoțional.

"Pentru Cos­min nu există altă viață și altă preocupare de­cât familia: totul este pentru noi! Iubirea, gân­du­rile, grija, munca lui, totul e pentru noi! Pur și sim­plu, el trăiește pentru noi și se încarcă din viața trăită alături de noi. Și mai e ceva special: acolo unde eu mă bazez pe instinct și pe emoție ca lucrurile să-mi iasă bine, el aplică logica și unele calcule matematice, și rezultatul este la fel de bun (...) Neașteptat, fiind un om ana­litic și lucid, Cosmin e și un om foarte bogat emo­țional, foarte cald și iubitor și care știe să-și co­munice pe deplin sentimentele", a mărturisit actrița, pentru sursa citată mai sus.

Laura Cosoi, soțul ei și fiicele acestora [Sursa foto: Facebook]

Laura Cosoi: "Am fost făcuți să fim împre­ună!"

Laura Cosoi a mai dezvăluit că cei doi se cunosc din anul 2003, dar niciodată nu a fost vorba de mai mult între ei doi, deși erau foarte buni prieteni. Cu toate acestea, Laura Cosoi a simțit întodeauna că între ea și partenereul ei de viață a fost mereu ceva mai mult și chiar a simțit că este sufletul ei pereche.

"Pe de altă parte, sun­tem convinși că noi am fost făcuți să fim împre­ună, să al­cătuim o fa­milie, n-avem ni­cio îndoială că așa ne-a fost scris. Chiar dacă ne-am fi îm­potrivit acestei legături, tot împre­ună am fi ajuns. Eu și Cosmin ne cunoaștem din 2003, dar mult timp n-am format un cuplu, am fost doar pri­eteni. Apoi, brusc, s-au ali­niat stelele, am de­venit un cu­plu, iar azi, uită-ne, tot împreună, o familie”, a mai afirmat actrița, pentru sursa mențioantă mai sus.

Deși a luat în calcul să renunțe la carieră sa și să se dedice întru-totul familiei, Laura Cosoi a ales să se mențină în continuare în lumina reflectoarelor, pentru a le oferi copiiilor ei un model și a le arată că mama lor este o persoană independentă care se preocupă și de rolul de mamă, dar și de rolul pe care îl are în societate.

”Ar fi existat și opțiunea asta, să renunț la carieră pentru familie. Cosmin ne poate între­ține fără probleme. Iar în mine se dă con­tinuu o luptă în sensul ăsta: dacă n-ar fi mai bi­ne să-mi dedic chiar tot timpul copiilor, fami­liei. Ei sunt marea mea realizare! Pe de altă parte, vreau să-mi păstrez și o altă valoare în fața copiilor mei. Nu vreau să fiu doar o mamă care schimbă scutece și face de mân­care, ci vreau să fiu și un exemplu la nivel de profesie pentru fetele mele, așa cum părinții mei au fost un exemplu pentru mine”, a explicat actrița, pentru sursa citată mai sus.

