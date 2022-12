Laura Cosoi, dezvăluiri despre relația cu soțul ei, după nașterea celei de-a treia fetițe: „Sunt momente când se simte neglijat”

In articol:

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, se știu de foarte mulți ani, iar de 10 ani formează o relație frumoasă și o familie împlinită. Cei doi au devenit părinți pentru a treia oară, anul acesta, odată cu venirea pe lume a micuței Lara.

Cum este Cosmin Curticăpean în rolul de tată?

Cu toate că sunt momente în care Cosmin Curticăpean se simte neglijat de soția lui, actrița fiind ocupată cu cele trei fiice, cuplul știe cum să treacă peste astfel de momente cu bine.

Deși Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean se știu de foarte mulți ani, iar de un deceniu formează o relație, cei doi se iubesc ca în prima zi. Actrița este de părere că povestea lor de dragoste nu s-a consumat, întrucât încă le este dor unul de celălalt, își caută privirile, își fac surprize și își dau întâlniri.

„ Cosmin este tatăl perfect, numai nu alăptează și nu ține sarcina, și nu naște, în rest face tot, tot, tot! (râde) Este un om foarte calculat, foarte rațional, logic, dar și foarte sensibil. Mi se pare că are combinația asta perfectă de bărbat. Cosmin este un om care este extrem de implicat în viața de familie, deci nu există pe lumea asta ceva mai important ca noi și ne face să ne simțim foarte prețioase, iubite și răsfățate în fiecare clipă.”, a mărturisit Laura Cosoi, pentru Revista VIVA!.

Cosmin Curticăpean își ia rolul de tată în serios și este implicat în creșterea fiicelor. Acesta petrece foarte mult timp cu fetele, având activități împreună. De asemenea, atât el, cât și soția lui sunt foarte aventuroși, și deși fiicele lor sunt încă de vârste mici, le ia cu ei în toate călătoriile prin lume.

„ Noi luăm copiii cu noi, dorm pe unde apucă, dorm pe scaune, dorm în cărucioare, adică n-avem program, apropo de călătorie. Noi așa suntem, mai liberi puțin, nu ne constrângem. Dacă vrem la cină, luăm copiii la cină, și așa am fost și noi crescuți.”, a explicat actrița.

„ Iar ca tată este absolut implicat. E foarte atent, e un foarte fin psiholog, știe să le analizeze pe fete, știe ce nevoi au, e un om care se implică mult – se joacă cu ele și fac tot felul de activități, dar le e și ca un profesor, fiindcă le învață să schieze, să meargă cu bicicleta, să înoate. El e un om care ține foarte mult la genul acesta de activități, mergem pe munte, facem o grămadă de chestii, și nu există pentru el să facem ceva fără fete.”, a mai adăugat Laura Cosoi.

Laura Cosoi, despre relația cu Cosmin Curticăpean

Cu siguranță 3 copii cer foarte multă atenție atât de la mamă cât și de la tată. Laura Cosoi este conștientă ca într-o căsnicie sunt și momente bune, dar și mai puțin bune între parteneri, însă acest lucru nu îi deranjează pe cei doi, întrucât au ajuns la maturitatea la care pot înțelege că aceste lucruri sunt trecătoare și într-un final totul va fi bine.

„ Cu siguranță sunt momente când se simte neglijat și când atenția nu e îndreptată asupra lui. Și cred că e și firesc așa, dar e un om matur, e un bărbat care are 46 de ani, înțelege toate aceste etape. Poate că întotdeauna într-o căsnicie există urcușuri și coborâșuri, și momente în care nu mai știi încotro s-o apuci și cum să-ți gestionezi relația, și e normal, sigur că da. Cred că nu există cuplu care să nu treacă prin astfel de momente, când partenerii se simt descumpăniți sau, nu știu, poate neglijați, dar e bine când știi că există comunicare și iubire, și când știi că, într-un final, va fi bine. E o perioadă doar, noi am mai fost pe-aici. (râde)

La al treilea copil, știm exact cum o să fie. Mi se pare că suntem mai bine ca și cuplu acum față de cum am fost la primii doi, legat de relația pe care o aveam după ce am născut, dacă e să fac o paralelă între cele trei momente.”, a mai spus Laura Cosoi.

