Laura Cosoi va deveni mamă pentru a doua oară. Vedeta a făcut marele anunț pe pagina ei de Instagam, alături de câteva poze împreună cu soțul și fetița ei, Rita.

Actrița și soțul ei, Cosmin Curticăpean, știu deja și sexul următorului copil: fetiță. Asta indică faptul că Laura Cosoi este însărcinată de câteva luni bune. Cei doi mai au o fetiță, pe Rita, în vârstă de un an și jumătate. Acum, ei se simt și mai binecuvântați pentru că vor mai avea un copil.

Laura Cosoi a făcut marele anunț pe Instagram: „Bucurie nemarginita in familia noastra!”

„Bucurie nemarginita in familia noastra! Rita va avea o surioara, exact asa cum am visat! Sufletele ne sunt pline de dragoste si nerabdare, de emotie si implinire ca am primit asa o mare binecuvantare de la Dumnezeu. Cel mai frumos dar pentru mine este sa imi pot strange copilul in brate si cand mai simt si miscarile surioarei in burtica sunt de-a dreptul coplesita! Cu lacrimi de fericire in ochi, acum, pot doar sa multumesc ♥️Link in bio 🥰”, a postat actrița pe rețeaua de socializare.

Citeste si: George Burcea s-a întors acasă la Andreea Bălan. În ce ipostaze afectuoase a fost surprins

Citeste si: Cei mai buni mucenici. Rețeta de pe Youtube îți lasă gura apă. VIDEO

Toți trei au făcut o ședință foto pentru a nu uita niciodată acest moment, iar pozele au fost postate pe blogul actriței.

Laura Cosoi a recunoscut că s-a luptat cu depresia: „Nu voiam să adorm. Îmi spuneam că voi muri”

Laura Cosoi este o femeie frumoasă, o soție fericită și o mămică extrem de mândră de copilul ei. Blondina pare să aibă o viață perfect, dar chiar ea a povestit că în viața ei au fost și momente dificile.

Laura Cosoi a povestit că s-a luptat, la un moment dat, cu depresia.

„Nu am dormit o noapte și o zi și când am ajuns după-amiază în București, l-am rugat pe Matei să-mi ia bagajul, să mă ajute. Și nu m-a auzit sau a plecat pur și simplu fără să-mi ia bagajul și am intrat într-un atac de panică de nedescris. Mi s-a făcut atât de rău, încât simțeam pur și simplu că, în momentul ăla, mor. Și că nu poți face nimic să nu se întâmple asta. Am ajuns în casă, am făcut un duş, dar cred că dacă nu erau sora mea, prietena mea cea mai bună și Matei, eu mă aruncăm pe geam. De frică”, a scris Laura Cosoi, în urmă cu ceva timp, pe blogul ei personal.