Laura Cosoi le-a surprins extrem de plăcut pe fiicele sale. Micuțele nu se așteptau la așa ceva: „Nu ne-am imaginat ca ne va ieși”

Fiicele Laurei Cosoi cresc de la o zi la alta, astfel că este și normal că micuțele vor să încerce o mulțime de lucruri noi.

Pentru că este o mamă extrem de dedicată, actrița s-a hotărât să profite de zilele libere pe care le-a avut și a plecat împreună cu familia sa la munte.

Vedeta a vrut să le facă o bucurie copiilor săi, așa că le-a oferit o experiență mult dorită. [Sursa foto: Instagram]

Vera, fiica Laurei Cosoi, prima experiență pe schiuri

Laura Cosoi vrea să le ofere copiilor săi cât mai multe experiențe, pentru ca aceștia să se dezvolte frumos și să crească cât mai armonios cu putință.

Astfel, artista ș i soțul ei, Cosmin Curticăpean au mers la munte, unde fiicele sale au schiat. Pentru Rita nu a fost prima dată când a pășit pe schiuri, așa că micuța era extrem de încântată să ajungă pe pârtie.

Când a văzut-o pe sora ei, și Vera a vrut să urce pe schiuri. Având în vedere acest lucru, actrița a decis că este timpul ca și aceasta să învețe să schieze, mai ales pentru că sora ei mai mare pare să se descurce de minune deja la acest sport de iarnă.

„Imediat ne întoarcem acasă si nu am apucat sa va spun ca pe fete nu le mai putem lua de pe pârtie! Nici Lara nu s-a plictisit. De dormit. Leagă si 5 ore. Anul acesta Vera a urcat prima oară pe schiuri. Nu ne-am imaginat ca ne va ieși, doar că și-a dorit mult să meargă sus pe pârtie cu Rita. Cosmin s-a ocupat de ea la început, iar acum are oră cu un instructor ca să mai lucreze la tehnică, că de alunecat, alunecă fără frică. În paralel Rita se pregătește pentru concursul de ski de mâine pentru care ne tot spune că are emoții”, a scris Laura pe Instagram, acolo unde a postat și câteva fotografii din scurta escapadă.

