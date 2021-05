Laura Cosoi și soțul ei trăiesc cele mai frumoase momente! Au împlinit 9 ani de relație: „Ne ținem visul în brațe”

In articol:

Laura Cosoi a trecut prin perioade xtrem de grele în viața amoroasă, dar a avut puterea de a se ridica și de a mai da iubirii o șansă, iar de data aceasa pare că și-a găsit fericirea pe care o căuta. Se poate declara o femeie împlinită pe toate planurile, căci profesional lucrurile merg strună, iar pe plan personal nici nu se pune problema.

Are un soț minunat care o iubește necondiționat și o susține în tot ceea ce face și care i-a dăruit cele mai de preț lucruri: două fiice, Rita și Vera. Ea și soțul ei au împlinit recent 9 ani de când au plecat împreună pe același drum al vieții.

Laura Cosoi și soțul ei [Sursa foto: Instagram]

Laura Cosoi, mesaj emoționant pe blogul personal cu ocazia aniversării relației

Blondina și soțul ei au împlini 9 ani de când trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Din rodul iubirii lor au rezultat două fiice minunate, care i-au împlinit ca oameni. Acum, Laura Cosoi a publicat un mesaj extrem de frumos pe blogul său în care își exprima recunoștința față de partenerul ei de viață și îi mulțumește lui Dumnezeu pentru tot ce i-a oferit.

„Au trecut 9 ani de cand a inceput povestea noastra, 9 ani de duminici, 9 ani de plimbari, 9 ani de vorbe, 9 ani de emotii, 9 ani de bagaje, 9 ani de bai in mare si urcari pe munte, 9 ani de apusuri, 9 ani de paste, 9 ani de petreceri, 9 ani de imbratisari, 9 ani de soape, 9 ani de priviri, 9 ani de dans, 9 ani de intamplari care mai de care, 9 ani de ascultat muzica, 9 ani de mesaje, 9 ani de filme, 9 ani de intalniri, 9 ani de cand stam umar la umar, atat la bine cat si la greu. 9 ani de cand a inceput visarea ca va fi o zi in care vom fi o familie implinita si fericita. Da, au trecut 9 ani si acum ne tinem visul in brate! Cand le privim pe Rita si pe Vera stim ca Dumnezeu ne iubeste!”, a scris Laura Cosoi pe blogul ei.

