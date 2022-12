Laura Giurcanu a trecut prin clipe grele în Republica Dominicană! Ce ar face diferit, dacă ar putea da timpul înapoi: „Este greu”

In articol:

Laura Giurcanu este una dintre cele mai apreciate influencerițe din țara noastră. Cu ceva timp în urmă, aceasta a participat la competiția extrem de dificilă din Republica Dominicană.

Chiar dacă a trecut ceva timp de atunci, aceasta nu uită nici astăzi sentimentele pe care le-a trăit acolo și lucrurile pe care le-a învățat în urma experiențelor de care a avut parte.

Laura Giurcanu a mărturisit dacă ar mai călca în junglă: „Am nevoie să mi se facă puțin dor”

Laura Giurcanu a făcut senzație în cadrul show-ului din Republica Dominicană. Vedeta nu a uitat nici acum lecțiile de viață cu care s-a întors în țară.

Pentru că, spune aceasta, a fost o experiență unică, influencerița nu ar spune un NU hotărât dacă i-ar fi solicitat să se întoarcă printre insectele din junglă, mai ales că aceasta a rămas în relații bune cu foștii ei colegi.

„Dacă ar fi să dau timpul înapoi și să hotărăsc dacă să merg pentru prima oară, m-aș duce 100%. Dacă ar fi să mă duc din nou, acum, ar trebui să stau puțin să mă gândesc. Totul a fost greu. Este greu să stai fără cei dragi, fără mâncare, fără a avea vreo conexiune cu viața ta, cu care ești obișnuit. Am avut parte de experiența asta, m-am bucurat de ea la maxim, am privit-o ca pe ceva foarte pozitiv, frumos și împlinitor. Dar cred că am nevoie să mi se facă puțin dor ca să mă reîntorc acolo, trebuie să mai treacă timpul, câțiva ani. Nu aș zice nu la un proiect în televiziune, doar că, momentan, nu s-a ivit nimic care să îmi facă inima să sară așa. Eu zic că am trecut (n.r. peste certuri). Cumva, pentru mine, lucrurile care s-au întâmplat acolo țin cumva de trăirile și de tot ce simțeam. Nu știu dacă îi definesc pe toți ca oameni, deși clar că trebuie să fie o bază acolo comună. Eu sunt OK cu toată lumea, nu știu restul ce au făcut. Îi mai urmăresc, văd ce mai fac pe internet. Eu sunt bine cu toată lumea. Nu am ranchiună, nu am nimic față de nimeni.”, a povestit Laura Giurcanu, pentru ego.ro.

Vedeta are și câteva sfaturi pentru viitorii concurenți, care urmează să își testeze limitele în jungla dificilă, la mii de kilometri de casă și de civilizație.

„Să aibă foarte mare încredere în ei înainte de oricine altcineva. E bine să ai încredere și în oamenii din jurul tău, dar cel mai important este să ai încredere în tine și să îți asculți intuiția.”, i-a îndemnat Laura pe cei care vor să își testeze limitele.

Vedeta retrăiește și acum momentele pe care le-a petrecut în jungla din Dominicană. [Sursa foto: Instagram]