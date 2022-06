Laura Lavric rupe tăcerea! Care este motivul pentru care a divorțat de fostul soț? S-a aflat abia acum: „Așa ceva nu se poate”

In articol:

Laura Lavric se numără printre cele mai îndrăgite artiste de folclor de la noi din țară, iar de-a lungul anilor de când a urcat pe cele mai mari scene, cântăreața a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani.

De asemenea, atunci când vine vorba despre evenimente, Laura Lavric se află mereu în topul preferințelor românilor, fără doar și poate.

Cu toate că are o mulțime de admiratori, puțini dintre aceștia știu, de fapt, greutățile prin care a trecut îndrăgita cântăreață, în urmă cu 25 de ani, aceasta trecând chiar și printr-un divorț. Recent, interpreta de muzică populară și-a deschis sufletul în fața celor care o iubesc și a vorbit despre motivele care au dus la separarea de fostul soț.

Laura Lavric: „La mine nu a fost o căsătorie din dragoste”

Laura Lavric și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a vorbit despre un moment greu din viața sa, acela când a divorț. În primă fază, cântăreața a explicat că nu s-a căsătorit cu fostul soț din dragoste, ci doar pentru beneficiile pe care i le-ar fi adus o căsătorie.

Interpreta de muzică populară a mai explicat că a făcut acest pas pentru că a trebuit, iar femeia l-a descris pe fostul partener ca fiind de o comoditate ”bolnăvicioasă”, cu care aceasta nu era de acord în niciun fel.

„Cei de la Ansamblu mi-au spus: «Dacă te căsătorești, îți dăm apartament, dacă nu, îți dăm garsonieră.» Iar eu, când am auzit… La mine nu a fost o căsătorie din dragoste. Pentru mine a fost pentru că trebuia să mă mărit. Fostul meu bărbat era de-o comoditate bolnăvicioasă. Vreau să spun că așa ceva nu se poate’ ’, a mărturisit Laura Lavric la un post de televiziune.

Mai mult decât atât, Laura Lavric spune că fostul ei soț a jignit-o de mai multe ori, iar aceasta își aduce aminte că la un moment dat bărbatul a fost chiar și violent.

„Fostul meu bărbat m-a și jignit spunându-mi «Ce ai, să ajungi tu ca Maria Tănase? Că și așa n-ai talent». Jigniri din acestea pe care eu nu le-am uitat. A spus cuvinte și mai urâte, dar nu pot să le zic. Când a fost violent și mi-a tras o palmă, eu i-am tras 10. Eu nu suport violența. M-a jignit și asta a fost cea mai mare violență”, a mai spus ea.

Motivul pentru care artista nu și-a mai refăcut viața după divorț

De asemenea, Laura Lavric a mai spus că după divorț a mai avut relații, însă nu au fost stabile, punând totul pe baza destinului.

„Destinul! Nu poți să-l păcălești niciodată! Ce ti-e scris în frunte e pus. Și dragostea este un destin. Eu am mai avut câte o relație, că sunt despărțită de 25 ani. Am avut o cunoștință din New York care era inginer la fabrică de avioane, nu era însurat, un bărbat bine, era din Cluj, mi-a propus să rămân acolo. Eu? Niciodată! Nu l-am iubit. Până la urmă, știi ce rezistă? Înțelegerea și proiectele pe care vrei să le faci împreună, ajutor reciproc. Dragostea oricum dispare că nu poți să iubești că la 20 ani’’, a povestit Laura Lavric.

