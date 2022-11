Laura, tânăra care era în mașina lui Culiță Sterp în noaptea accidentului, rupe tăcerea! Cine este, de fapt, și cum a contactat-o artistul: „Inițial, nu am vrut să discut”

In articol:

S-a aflat cine este, de fapt, domnișoara cu care era Culiță Sterp în mașină, la momentul accidentului. Tânăra a tăcut cât a tăcut, dar a decis să spună adevărul, după ce s-a speculat că ar fi amanta artistului.

Cine este blonda misterioasă din mașina lui Culiță Sterp?

Aceasta a făcut câteva declarații în mediul online.

Culiță Sterp a fost implicat într-un teribil accident. Din nefericire, celebrul manelist nu numai că și-a pus viața lui în pericol, ci și viața altor persoane. La momentul accidentului, artistul era cu o blondă misterioasă în mașină. Dacă până acum doar s-a speculat cine este domnișoara care era în compania vedetei, acum tânăra și-a dezvăluit identitatea și a făcut mai multe dezvăluiri în mediul online. Se numește Laura și este agent imobiliar în Cluj. Aceasta a dezvăluit și cum a fost contactată de Culiță, dar și ce s-a întâmplat, de fapt.

laura a scris pe pagina sa de Instagram cine este și cu ce se ocupă și care a fost motivul pentru care se afla în mașina lui Culiță Sterp. De asemenea, tânăra a vrut să oprească gurile rele care spuneau că ea ar fi amanta artistului.

Mai mult decât atât soția lui Culiță Sterp știa unde și cu cine este vedeta.

Citește și: Iubita lui Culiță Sterp a spus adevărul despre blonda care era în mașină cu artistul în noaptea accidentului: „Nu credeam că o să fac acest video”. Aceasta este dovada!

„ Inițial nu am vrut să discut despre acest subiect, dar am văzut că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Au apărut speculații pe TikTok și în presă cum să aș fi amanta lui Culiță. Mi-aș dori să încetați cu aceste acuzații, deoarece singura interacțiune dintre mine și Culiță a fost strict profesională. Soția lui știa de prezența mea în mașină, a vorbit cu ea la scurt timp după ce am plecat de la resort.”, a scris tânăra pe pagina sa de Instagram, la secțiunea Stories.

Citeste si: ”Regretă mult și este marcat de această întâmplare.” Mesajul publicat de logodnica lui Culiță Sterp, după ce cântărețul a fost plasat sub control judiciar- kfetele.ro

Citeste si: Mama Geta, prima reacție după ce Culiță Sterp a fost reținut: „Un singur lucru să nu uitați…”- bzi.ro

Laura, tânăra care se afla în mașina lui Culiță, la momentul accidentului [Sursa foto: Instagram]

Care este motivul pentru care blonda se afla în compania lui Culiță la momentul accidentului?

Laura, tânăra care era în mașina lui Culiță Sterp la momentul accidentului, a făcut mai multe declarații în mediul online. Tânăra a explicat care a fost motivul pentru care se afla în compania celebrului cântăreț.

Blonda a fost contactată pentru a apărea în videoclipul lui Culiță, care s-a filmat miercuri. Aceasta a mai spus că, în ciuda faptului că i s-a pus eticheta de „dansatoare”, job-ul ei este cu totul și cu totul diferit, fiind agent imobiliar în Cluj.

După ce s-au încheiat filmările, Culiță Sterp s-a oferit să o ducă acasă, întrucât și el se îndrepta spre apartamentul lui de la Cluj-Napoca, unde urma să doarmă.

Citește și: Culiță Sterp, prima reacție după ce a produs accidentul. Ce a scris artistul, după ce a fost plasat sub control judiciar

„ Zilele trecute am fost contactată pentru apariția mea în videoclip, care s-a filmat miercuri, iar după terminarea filmărilor, artistul m-a dus acasă pentru că eu aveam ședință la birou următoarea dimineață (sunt agent imobiliar, nu dansatoare), iar el se îndrepta spre Cluj, dat fiindcă are apartament la Cluj și urma să doarmă acolo.

Castingul pentru care s-a vorbit era pentru altă fată, însă de la un rol în videoclip, la eticheta de «dansatoare» este cale lungă. Numai bine, rău la nimeni!”, a mai adăugat tânăra pe rețelele de socializare.

Laura, tânăra care se afla în mașina lui Culiță, la momentul accidentului. Declarație în mediul online [Sursa foto: Instagram]