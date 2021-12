Laurențiu Reghecampf are câteva regrete: ”Sunt anumite momente pe care le-aș șterge”. Antrenorul de fotbal, dezvăluiri inedite

In articol:

Laurențiu Reghecampf i-a oferit un interviu inedit lui Adiță, unde a vorbit despre regretele pe care le are în viață. Celebrul antrenor de fotbal recunoaște că există anumite momente din viața lui, pe care dacă ar putea le-ar șterge cu buretele. Totuși, acesta susține că fiecare trebuie să se bucure de lucrurile frumoase.

”Da, sunt anumite momente pe care le-aș șterge, dar fac parte din viața mea, fac parte din viața noastră. Deci până nu ai parte de anumite probleme, necazuri, nu poți să îți dai seama sau să te bucuri de lucrurile frumoase”, a spus Laurențiu Reghecampf, în emisiunea ”Fiță cu Adiță”.

Laurențiu Reghecampf, despre dorințele sale

Tehnicianul Universității Craiova are o singură dorință, și anume să fie sănătos, să le poată face pe toate. ” Eu cred că asta este, asta este frumusețea la ceea ce trăim noi pentru că altfel ar fi totul așa prea dulce, prea frumos și mai avem nevoie de dușmani să ne trezească câteodată împliniți. Întotdeauna am fost mulțumit cu ceea ce am, întotdeauna am fost mulțumit cu ce fac, nu m-am gândit că aș putea fi altceva sau nu mi-am dorit niciodată să visez că voi fi nu știu cine. Nu întotdeauna am trăit momentul, întotdeauna trăiesc ceea ce sunt. Sunt fericit de ceea ce pot să fac și îmi doresc în continuare să fiu sănătos, cred că ăsta e cel mai important lucru”, a mai spus Reghe.