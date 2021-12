Laurențiu Reghecampf, primul interviu filmat după divorț:„Sunt anumite momente pe care le-aș șterge". Aflați totul în emisiunea online „Fiță cu Adiță”, vineri, de la ora 19:00

In articol:

Laurențiu Reghecampf este unul dintre cei mai cunoscuți antrenori de fotbal din România. După ani în care a pregătit jucători din Emiratele Arabe, acesta s-a întors pe meleagurile românești, în Bănie, acolo unde se bate la titlu cu FC Universitatea Craiova.

Nu se sfiește să vorbească despre viața lui profesională, însă nu același lucru îl putem spune când vine vorba despre cea personală.

Cu toate acestea, Laurențiu Reghecampf a făcut un compromis facând dezvăluiri inedite despre trecut și prezent în cea mai nouă ediție a emisiunii „Fiță cu Adiță”, de pe canalul de Youtube theXclusive, care va avea premiera în curând.

Laurențiu Reghecampf, despre cele mai grele momente din viață

Dacă pe plan profesional totul a mers ca uns, pe plan personal acesta a întâmpinat multe obstacole. Laurențiu Reghecampf a clasificat ca fiind cele mai grele momente din viața sa moartea fiicei sale și a tatălui său. Lucrurile s-au complicat și în urmă cu ceva timp, atunci când cea care i-a dat viață a fost diagnosticată cu o formă de cancer, iar acum urmează un tratament dur.

„Sunt anumite momente pe care le-as sterge, dar fac parte din viata mea. Pana nu ai parte de anumite probleme, necazuri nu poti sa-ti dai seama sau sa te bucuri de lucrurile frumoase. Tata a murit acum trei ani de zile. A fost un soc pentru mine. De fapt, a fost a doua inmormnatare in care am participat in viata mea, adica sa fiu efectiv in mijlocul unei tragedii. Prima a fost fetita mea, a doua a fost tatal meu.

Analis a murit la un an si doua luni. Ne-am dat seama ca are o boala, se numea „Tetralogia Fallot”, inima nu se formase exact și ne-am dat seama pe la sase lui, ea obosea cand manca. Din pacate, a facut o pneumonie si n-a reusit operatia. Iti dai seama ca nu e un moment usor cand iti pierzi un copil, e cel mai tragic. Mama are un cancer si face chimio. Sper sa treaca cu bine”, a declarat Laurențiu Reghecampf în emisiunea online „Fiță cu Adiță”.

Din fericire, durerile îi sunt alinate de cei doi copii pe care îi are. Laurențiu Reghecampf se laudă că are o relație extrem de bună cu cei doi băieți ai săi și este convins că lucrurile vor merge din ce în ce mai bine.

„Relatia mea este una foarte buna. Sunt baietii mei si majoritatea timpului au stat numai langa mine. Este o perioada mai grea acum, dar sper să treaca si sunt sigur ca vom fi bine pe viitor”, a mai dezvăluit antrenorul de fotbal pentru sursa menționată mai sus.

Laurențiu Reghecampf nu are regrete! „Îți dai seama că din greșeli înveți”

Atunci când se uită în spate, antrenorul de fotbal spune că nu are niciun regret vizavi de tot ceea ce a trăit până la acest moment. Este recunoscător pentru toate oportunitățile pe care i le-a oferit viața și nu ar schimba nimic.

„Da, iti dai seama ca din greseli inveti. Dai timpul inapoi zici ca nu ai fi facut asa, dar nu ai de unde sa stii daca e gresit ceea ce faci la momentul respectiv. Cred ca fiecare dintre noi are astfel de momente. Faci un lucru si dupa iti dai seama ca nu a fost bine, dar n-am regrete. Eu zic ca da (n.r. se considera implinit). Mereu am fost multumit cu ceea ce am si am fost multumit cu ceea ce fac”, i-a dezvăluit Laurențiu Reghecampf lui Adiță.

Adiță a avut onoarea de a se antrena alături de Laurențiu Reghecampf, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați antrenori de fotbal din prima ligă și a primit sfaturi prețioase. Nu ratați ediția integrală a emisiunii „Fiță cu Adiță”, de pe canalul de Youtube theXclusive, care va apărea mâine, vineri, 10 decembrie, de la ora 19:00.