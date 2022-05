Laurențiu Reghecampf nu renunță la tatuajul cu Anamaria Prodan. Ce plan are și ce ar vrea să-și mai deseneze: "Mă gândesc să fac o poveste"

In articol:

Antrenorul de la Universitatea Craiova a fost prezent, duminică seara, în emisiunea de la Kanal D, acolo unde a primit numeroase întrebări personale. Astfel, el a dezvăluit ce vrea să facă cu tatuajul pe care îl are cu Anamaria Prodan.

Cei doi soți sunt în plin proces de divorț, după un mariaj ce a durat mai bine de 13 ani. Deși el a fost cel care a înaintat actele de divorț, Laurențiu Reghecampf nu își dorește să își șteargă tatuajul pe care îl are cu Anamaria Prodan.

Ce planuri are Laurențiu Reghecampf cu privire la tatuajul cu Anamaria Prodan

Reghecampf, destăinuiri în cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Antrenorul de la Universitatea Craiova a fost întrebat de Denise Rifai dacă și-a șters tatuajul cu Anamaria Prodan. Răspunsul lui Reghe a fost unul ferm.

"Nu, nu am șters niciun tatuaj. Nu m-am interesat la nicio clinică să șterg tatuajele. Mă gândesc să mai fac încă un tatuaj, pentru că mai am un băiat, mă gândesc să fac o poveste.

În curând voi face 47 de ani și nu cred că mai este cazul. Deocamdată tatuajele rămân", i-a spus Laurențiu Reghecampf lui Denise Rifai, la "40 de întrebări".

Ce semnificație are litera "L" în familia Reghecampf

Tatuajele lui Laurențiu Reghecampf [Sursa foto: Instagram]

În platoul emisiunii „40 de întrebări” cu Denise Rifai, Laurențiu Reghecampf a fost întrebat ce semnificație are litera "L", având în vedere că toți băieții din familie au nume ce încep astfel.

Băiatul cel mare este Luca, fiul lui Laurențiu cu Anamaria Prodan este Laurențiu, iar mezinul lui Reghe este Liam.

"Nu are nicio semnificație. Faptul că pe mine mă cheamă Laurențiu, Luca este Luca David Andrei, Laurențiu Adrian, a fost dorința Anei să-i punem numele meu, iar Liam, dacă suntem toți cu L, hai să-i găsim un nume care să i se potrivească în toată constelația asta.", a mărturisit Laurențiu Reghecampf la Kanal D.

Anamaria Prodan, tatuaj cu Reghe și membrii familiei

La rândul ei, sexy impresara are un tatuaj cu Laurențiu Reghecampf, dar și cu cei trei copii: Sarah, Rebecca și Laurențiu Jr., dar și unul cu inițialele lui Laurențiu Reghecampf. Ea a povestit, în podcastul lui Codin Maticiuc ce va face cu tatuajele sale, având în vedere separarea de soț.

"Laurențiu Reghecampf… ‘L.R.’. O să le păstrez toată viața. Fiul meu e Laurențiu Reghecampf, acesta este norocul meu.

Eu în toată casa, i-am făcut surpriză soțului meu până să plece de acasă… am stat trei luni în România pentru că mă ruga să stau aici. Să nu vin în Dubai că e pandemie. Și să stau în România să termin casa. Peste tot este sculptat ‘L.R, Laurențiu Reghecampf’. Peste tot, scările… e blazonul familiei. Vezi, m-a dus capul de i-am pus lui fiul meu același nume", a mărturisit Anamaria Profan, la începutul acestui an.

În ceea ce privește tatuajul de pe spate, acolo unde sunt tatuați membrii familiei, agenta FIFA a explicat că realizarea desenului a durat 9 ore și a adus un artist special.

"Pentru mine, familia înseamnă totul pe pământ. Am stat ceva până am găsit artistul potrivit, profesor la școala de arte care mi l-a tatuat. Am multe tatuaje, dar ăsta a fost cumplit (…) a durut rău de tot. Am stat 9 ore și n-am făcut decât două minute pauză. S-au minunat toți", a mărturisit ea în podcastul lui Codin Maticiuc.