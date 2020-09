Laurette -a enervat cumplit cand a vazut ce a patit fata din Targu Jiu

Impresionată până la lacrimi de umilința pe care fata agresată a avut-o de îndurat în fața celor 4 tinere care au bătut-o cu sălbăticie și au și filmat întreg momentul, Laurette a răbufnit.

”Nu pot să nu comentez cazul bătăușei de la Târgu-Jiu. Recunosc că nu am putut viziona video-ul până la sfârșit, copiii s-au bătut de când lumea și pământul, dar aici m-a frapat... umilința la care a fost supusă victima. Victimă am fost și eu când eram mică și știu ce înseamnă să te umilească alți copii în școală, îmi aduc aminte cum mă făceau ”cioara” și râdeau de mine la baie că sunt neagră și ziceau că negrii nu au voie la baia albilor... sau cum mă spălau iarnă cu zăpadă să mă fac albă să pot intra în curtea școlii, cum mă trăgeau de par pentru că aveam părul creț “că, na, așa au negrii, părul creț” și mă trăgeau tare de păr, îmi ziceau că am păr de oaie neagră! Îmi aduc aminte cum încă la facultate în anul I colegii aduceau ciocolată albă și făceau mișto de mine să mănânc să mă pot murdari și eu la gură!!! Da, și astea sunt doar câteva umilințe, am crezut că în timp vor dispărea, dar nu și am observat asta din ce în ce mai des în rândul adolescenților. Ideea de a pune victima în genunchi, de a o înconjura încât să nu se poată apăra deloc e gravă! Și trebuie să răspundeți penal pentru aceste fapte grave.

Laurette a trecut cu greu peste momentele de bulling din scoala

Fetița mea, anul trecut, într-o școală de stat a avut parte de o astfel de agresiune din partea unui coleg de clasă în urma căreia a rămas fără un dinte, urmând ședințe la pshiholog ca să își poată reveni, să treacă peste trauma suferită și de a o convinge să se întoarcă din nou la școală, întrucât a refuzat timp de 2 săptămâni! Nu e ok ce se întâmplă! Nimeni, dar nimeni nu a luat nici o măsură, ba din contră au încercat cu toți să mușamalizeze cazul fetiței mele, atât conducerea școlii, cât și învățătoarea, spunându-mi că putem rezolva dacă lipim dintele în cabinetul medical din școală! Va dați seama ce durere era în sufletul meu... Sper și mă rog ca într-o zi cineva să oprească această răutate și să transmitem copiilor noștri bunătate și iubire. Părinții bătăușei au cea mai mare vină și chiar trebuie pedepsiți”, a spus Laurette.

Scandalul din Târgiu Jiu a șocat România

Minora de 14 ani care a lovit o adolescentă cu un an mai mică într-un parc din Târgu Jiu va fi cercetată sub control judiciar, iar cercetările au fost extinse și pentru tâlhărie pentru că, spun anchetatorii, agresoarea ar fi dezbrăcat victima, i-a luat cămașa pe care o purta și a plecat. Din datele poliţiei reiese că agresoarea este cercetată pentru trei bătăi consecutive, la care a luat parte în iulie, august și septembrie.

Cazul Targu Jiu a socat Romania

Laurette, mărturii sfâșietoare după ce fiica ei a fost victimă a bulling-ului

În toamna anului trecut, Serena, fetița lui Laurette, a fost victima unui atac rasist, ea fiind bătută de un coleg de școală și a rămas fără un dinte. Laurette, a mers atunci la școală, a stat de vorbă cu profesorii și cu conducerea instituției, dar și cu părintele copilului care a împins-o pe fiica ei, fără efect însă. "Am plâns acolo 40 de minute împreună cu fetiţa mea. Fetiţa trece printr-o traumă. Ea nu vrea să mai meargă la şcoală acum. A fost împinsă de un coleg. Are nopţi în care tresare din somn de frică. Tatăl acestui copil şi-a bătut joc de mine. M-a umilit, m-a luat peste picior, mi-a vorbit foarte urât. Mi-a râs în faţă”, ne-a declarat Laurette care, acum, și-a mutat fetița de la respectiva școală și a dus-o la psiholog.