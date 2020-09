In articol:

Laurette

Deși pe timpul timpul pandemiei Laurette a vorbit despre Pozzy, bărbatul care ulterior avea să-i schimbe viața, spunând că nu formează un cuplu, însă „nu se știe niciodată”, acum vedem că viața amoroasă a artistei a luat o întorsătură la 180 de grade.

O postare de pe Facebook ne oferă un rollercoaster de emoții. Laurette începe mesajul anunțând că și-a schimbat atât numele, cât și destinul. A povestit că a făcut o alegere bună, alegând un bărbat minunat care i-a fost mereu alături, un om care a dus lupte pentru a-i fi alături, care a fost chiar și producătorul ce i-a scos prima piesă.

”De azi mi-am schimbat numele, dar în același timp vreau să-mi schimb și destinul…. Am ales un om bun și minunat, care a fost mereu lângă mine, atât la bine, cât și la greu… Un om care merită toată iubirea și respectul meu… Un om care nu s-a lăsat bătut și a luptat din răsputeri să-i fiu alături… un om bun și credincios, de asta aveam nevoie”, anunța artista pe Facebook!

Șocurile nu se opresc aici!

În continuarea mesajului, Laurette a avut grijă să scrie și „Am glumit!”. După sentimentele prin care ne-a purtat cu mesajul, păcălindu-i pe mulți, Laurette anunța brusc că totul a fost o glumă. Zeci de comentarii au curs încă din prima oră, oamenii fiind vizibil derutați de ce au citit.

„Nu mai sta cu capul în nori, coboară pe pământ / Meriți ce este mai bun / Chiar am crezut….?? dar în primul rând destinul tău îți este schimbat de când ai născut….copilul tău e cel mai de preț și de abia după copil poate urma acel cineva! Nu te descuraja….orice om are perechea lui, într o bună zi o vei găsi și tu! În viață nimic, dar absolut nimic, nu e întâmplător! Dumnezeu are grijă de toți și de toate! ???”, sunt câteva comentarii lăsate la postarea lui Laurette, citate de cancan.ro.

Laurette alături de Pozzy