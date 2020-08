In articol:

Lavinia Pârva a închis școala de dans și muzică, intitulată “New Talents by Lavinia”, pe care a inaugurat-o în primăvara lui 2015. La școala din Pipera veneau copii cu vârste cuprinse între 5 şi 15 ani, iar cei înscrişi urmau cursuri de canto (tehnică, respiraţie, interpretare), atitudine (spontaneitate, mimică, prezenţă scenică) şi dezvoltare personală (vestimentaţie, frumuseţe şi îngrijire, nutriţie, jocuri logice). (vezi cum a fost surprinsă Lavinia Pârva într-o benzinărie)

Preţul lunar era de 450 de lei. “Eu îmi doresc să descopăr cât mai mulţi copii talentaţi, care să-mi fie la un moment dat parteneri de scenă”, a declarat Lavinia la inaugurare.Prin intermediul școlii, Lavinia a organizat și un concurs, ”Copiii au super talent”, juriul fiind alcatuit din Lavinia Pirva, Nico Matei, Mihai Pocorschi, Alice Nicolae (actriță), amfitrion al evenimentului fiind actrița Cristina Cioran.

Lavinia Pârva a închis școala de dans și muzică. Ultimul anunț e din iulie 2019

“New Talents by Lavinia” avea și cursuri în timpul vacanței de vară a copiilor. Deși Lavinia a născut un băiețel, în mai 2019, școala și-a continuat activitatea. Pe 12 iulie 2019, pe pagina de Facebook a “New Talents by Lavinia”, a fost postat anunțul: “A venit vacanța si odată cu ea, reluăm cursurile Scolii-Studio de Dezvoltare Artistica pentru Copii - New Talents by Lavinia”.

A fost ultimul mesaj postat pe pagina de facebook a școlii Laviniei, care găzduia anunțuri legate de noile cursuri cam de două ori pe lună. Ocupată cu creșterea copilului, Lavinia nu a mai avut timp de școală, amânând apoi relansarea cursurilor pentru 2020. A venit, însă, pandemia de coronavirus, care a convins-o, se pare, pe Lavinia Pârva, să renunțe definitiv la “New Talents by Lavinia”.

Lavinia Pârva a închis școala de dans și muzică. A slăbit 30 de kilograme

WOWbiz.ro a dezvăluit recent că Lavinia Pârva a slăbit 30 de kilograme, deși a născut în mai 2019. Vedeta a urmat și o dietă personalizată, coroborată cu mult sport, astfel că acele 30 de kilograme sunt acum doar o amintire.„Nu am făcut mare lucru, a venit de la sine. Într-adevăr a fost un pic șocant. Atunci când am fost însărcinată am acumulat mai multe kilograme, dar a fost retenție de apă. După ce am născut, kilogramele s-au dus așa, ușor, ușor, fără să fac eforturi prea mari”, a spus vedeta.

Lavinia Pîrva și-a mărit și bustul, ea ieșind din perioada de izolare cu silicoane noi. Soția lui Ștefan Bănică Jr a anunțat în urmă cu câteva luni că a apelat la chirurgia estetică pentru a avea sânii pe care îi dorește. Așa că, acum, se afișează mândră cu noii ei sâni siliconați.