În urmă cu aproape un an, Lavinia Pârva a devenit cea mai fericită femeie din lume, după ce l-a adus pe lume pe micuțul Alexandru, copilul ei și al lui Ștefan Bănică jr. ”Este lucrul cel mai de preț pe care ți-l poate oferi viața. Nimic nu mai contează”, a spus, atunci, cântăreața, extrem de fericită.

Pe de altă parte, sarcina a avut și o latură negativă pentru superba Lavinia. Ea s-a îngrășat foarte tare și, în luna a noua, acumulase nu mai puțin de 20 de kilograme în plus, iar fizionomia i se schimbase radical. De altfel, și artista avea să dezvăluie, pe atunci că, a fost un șoc să vadă cât de mult se schimbase. Din fericire, situația nu a durat foarte mult, căci, la scurt timp de la naștere, soția lui Bănică jr. a slăbit miraculous, fără să facă mari eforturi. În scurt timp, a revenit la silueta de odinioară și a început să arate bestial, ca de obicei, de altfel.

Lavinia Pârva a dezvăluit cum a reușit să slăbească!

”Nu am făcut mare lucru, a venit de la sine. Într-adevăr a fost un pic șocant. Atunci când am fost însărcinată am acumulat mai multe kilograme, dar a fost retenție de apă. După ce am născut, kilogramele s-au dus așa, ușor, ușor, fără să fac eforturi prea mari. Mai am nevoie să dau jos 2-3 kilograme”, a declarat Lavinia Pârva în presă. Citeste si: Lavinia Pârva, cărucior de 1.000 euro asortat la pantaloni de casă! Cum a ieșit soția lui Ștefan Bănică Jr la plimbare cu micuțul Alexandru VIDEO EXCLUSIV

Cu toate acestea, vedeta pare să nu țină cont de ceea ce mănâncă și de faptul că, oricând, kilogramele pot reveni la loc, dacă nu va avea grijă la alimentație. Glumind un pic, Lavinia Pârva riscă să îl piardă pe Ștefan Bănică jr dacă nu acordă atenție siluetei. Și nu sunt vorbe-n vânt! Recent, paparazzii WOWbiz.ro au surprins-o pe cântăreață la o benzinărie, într-o ipostază mai puțin obișnuită în cazul ei. După ce a făcut plinul la mașină, ea a vrut să își facă ”plinul” și la… stomac, fiindcă, după ce a plătit, a ieșit de la casă cu un sandviș imens, pe care l-a înfulecat în autoturismul personal, zâmbind și fără să îi pese de consecințe.