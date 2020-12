Lavinia Pîrva a spus tot adevărul despre divorțul de Ștefan Bănică Jr.! "N-am purtat verighetă de mult timp..."

Sunt la un pas de diovrț Lavinia Pîrva și soțul ei, Ștefan Bănică Jr.? Bruneta a dezvăluit tot despre mariajul său.

În urmă cu scurt timp, Lavinia Pîrva a fost suprinsă că nu purta verigheta pe deget, iar de atunci au apărut tot mai multe speculații despre un posibil divorț dintre ea și Ștefan Bănică Jr. Cu toate acestea, artista a dat cărțile pe față și a spus ce se întâmplă la momentul actual în căsnicia sa.

Lavinia Pîrva, detalii șocante despre divorț

Pentru că s-a săturat de cele văzute în presă și de mulțimea de reacții în mediul online, frumoasa brunetă a dat primele detalii despre ce se întâmplă în mariajului ei la momentul actual. Într-o postare de pe contul său de Instagram, Lavinia a transmis un mesaj despre ''verigheta lipsă".

‘Și iată cum se vuiește că divorțez, pentru că apar într-o poză unde nu am verigheta pe deget! Păi nu divorțez eu? Eu cu asta mă ocup de când se crapă de ziuă! Că altă treabă nu am! Am un notar mic la ușă care stă pe un scaun mare cu actele pregătite. La fel și instanța, mă așteaptă zilnic în caz că s-a răzgândit notarul, căci nici ea, instanța sărăcuța, alta treabă nu are! Doamne, mare ți-e grădina!’, a transmis Lavinia Pîrva pe rețelele de socializare.

Partenera lui Ștefan Bănică a elucidat misterul

În cadrul emisiunii prezentate de Dan Capatos, cântăreața a elucidat misterul verighetei și a dat primele detalii despre situația actuală. Se pare că actorul și Lavinia au parte de o relație frumoasă și nici nu le-a trecut prin cap vreo secundă să divorțeze.

‘Eu n-am purtat verighetă de mult timp, nu e ceva nou! Ștefan are multe inele și atunci poartă și verigheta, eu nu prea port accesorii, în general. Verigheta e în sufletul nostru, nu simt nevoie să mă justific pentru aceste lucruri. Nu divorțez, sunt foarte bine! O am acasă, o port din când în când, dar nu tot timpul, o iubesc, o ador. E un simbol, important este să fie bine în familie, să fie armonie. Verigheta și inelul de logodnă sunt doar așa’, a precizat Lavinia Pîrva.