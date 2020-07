Lavinia Pârva, transformare uluitoare A slăbit 30 de kilograme!

In articol:

Lavinia Pîrva, transformare uluitoare! A slăbit 30 de kilograme! Anul trecut, la finele lunii mai, Lavinia Pîrva a devenit mămică. Din păcate pentru ea însă, în acea perioada, soția lui Ștefan Bănică jr s-a îngrășat enorm... iar paparazzii nu au menajat-o deloc. Dimpotrivă, vedeta a fost imortalizată, de câteva ori, în ipostaze de care, probabil, în aceste momente, nu ar dori să își mai aducă aminte.

Lavinia Pîrva, transformare uluitoare! A slăbit 30 de kilograme!

Lavinia Pîrva era foarte ”pufoasă”, cam la fel ca Nicoleta Luciu, tot în perioada de graviduță, și aparițiile ei pe stradă erau amplu comentate de răutăcioși. Bașca, mulți pariau pe faptul că ea va rămâne solidă și după naștere, iar Bănică jr. nu se va mai uita la ea cu aceeași ochi. Ei bine, nimic mai neadevărat, căci artista a reușit să le dea tuturor peste nas și, în aceste momente, arată, pur și simplu fenomenal.

Citeste si: Lavinia Pârva a postat prima fotografie cu bebelușul ei și al lui Ștefan Bănică Jr. Cum arată micuțul Alexandru?

Citeste si: Lavinia Pîrva, adevărul despre operațiile estetice: „La indicațiile specialistului, am făcut o remodelare...”

Citeste si: Lavinia Pîrva, despre agresivitatea lui Ștefan Bănică: „Este foarte greu...”

Lavinia Pîrva a mers pe o dietă strictă

Lavinia Pîrva, transformare uluitoare! A slăbit 30 de kilograme! La scurt timp după naștere, artista a decis că este cazul să revină la trupul ei de felină, cel care l-a înnebunit pe Bănică jr., dar și pe alte sute de bărbați care au admirat-o pe scenă. Vedeta a urmat și o dietă personalizată, coroborată cu mult sport, astfel că acele 30 de kilograme sunt acum doar o amintire... este adevărat, una nu tocmai plăcută din punct de vedere estetic.

„Nu am făcut mare lucru, a venit de la sine. Într-adevăr a fost un pic șocant. Atunci când am fost însărcinată am acumulat mai multe kilograme, dar a fost retenție de apă. După ce am născut, kilogramele s-au dus așa, ușor, ușor, fără să fac eforturi prea mari”, a spus vedeta, care, totuși, pentru a arăta perfect, în ultima vreme, a recurs și la o cură.

“Micul dejun: iaurt, fulgi de ovăz, fructe, semințe de in, nucă și scorțișoară.

Prânzul: grătar (pește sau un alt tip de carne) și legume (salată sau la grătar).

Mișcare: Minim 35 – 40 de minute pe zi. Cina: un ceai (detox) și nimic altceva oricât mi-ar fi de greu.

Lavinia Pîrva, transformare uluitoare. A slăbit 30 de kilograme! Apoi, și-a pus și silicoane.

Lavinia Pîrva, transformare uluitoare. A slăbit 30 de kilograme! Dacă și mai nou și-a mărit și bustul.. Lavinia Pîrva a ieșit din perioada de izolare cu silicoane noi. Soția lui Ștefan Bănică Jr a anunțat în urmă cu câteva luni că a apelat la chirurgia estetică pentru a avea sânii pe care îi dorește. Așa că, acum, se afișează mândră cu noii ei sâni siliconați. Atât de mândră, încât nici nu poartă sutien! Citește materialul integral și vezi imagini de paparazzii pe kfetele.ro