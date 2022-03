„Le este teamă”! De ce și-a prelungit Anda Adam vacanța în Elveția la iubitul ei, Joseph. Artista și fiica sa se află de o lună în străinătate

In articol:

Anda Adam și iubitul ei, Joseph, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câteva luni bune. Cei doi se înțeleg de minune, iar partenerul de viață al artistei are o relație extraordinară și cu fiica Andei Adam.

Astfel, în urmă cu o lună, Anda Adam și fetița sa au plecat în vacanță la Joseph, în Elveția, însă cele două nu s-au întors nici până acum.

Nu cu foarte mult timp în urmă, prietenii apropiați ai cuplului au făcut o serie de declarații pentru Click.ro, dezvăluind motivul pentru care Anda Adam a decis să-și prelungească șederea în Elveția.

Anda i-a întâlnit pentru prima dată pe părinții iubitului ei

Mai precis, scopul călătoriei a fost acela ca Anda Adam să-i întâlnească pe părinții iubitului ei, fiind prima întâlnire dintre artistă și viitorii socri. Așadar, de ziua lui, Joseph a plecat cu Anda la Geneva, acolo unde el are casă și unde se află și părinții săi, potrivit declarațiilor unor prieteni apropiați de-ai cuplului, de la momentul respectiv.

" De ziua lui a «răpit-o» pe Anda și au plecat spre Geneva, acolo unde el are casă și unde se află și părinții lui. Însă până la destinația finală, Joseph și Anda vor vizita Budapesta, staționează puțin și în Viena, periplul lor romantic încheindu-se la părinții lui Joseph. O să fie o vizită cu emoții pentru că Anda va fi pentru prima dată acasă la el", au declarat prietenii cuplului, la momentul respectiv, pentru sursa citată anterior.

Deși inițial au plecat doar pentru două săptămâni, Anda Adam și fiica ei, Evelyn, se află încă la Joseph acasă, de mai bine de o lună. Așadar, potrivit spuselor apropiaților celor doi, războiul din Ucraina a băgat spaima chiar și în artistă și partenerul său, așa că aceștia au decis să-și prelungească șederea în Elveția.

Mai precis, celor doi le este teamă să se întoarcă în România, fiindu-le frică de faptul că situația s-ar putea agrava, iar în țară nu s-ar afla în siguranță, dat fiind faptul că în Elveția lucrurile stau altfel.

"Andei și iubitului le este teamă. Și-au prelungit vacanța. Nu știu când vor reveni în București. Le este teamă de faptul că situația cu războiul se poate complica. Se gândesc că nu vor fi în siguranță în țară. În Elveția nu este același lucru, situația e mai relaxată. Anda se gândește foarte mult la copilul ei", a mai spus aceeași sursă.

Iubitul cântăreței locuiește în Elveția de 15 ani

În urmă cu ceva timp, în cadrul unui interviu, Joseph a făcut o serie de declarații, povestind mai multe lucruri despre el, dat fiind faptul că toți fanii Andei Adam își doreau să afle mai multe detalii despre partenerul de viață al artistei.

Astfel, bărbatul a povestit că s-a născut în Franța, la Paris, acolo unde a locuit până la vârsta de 18 ani. Ulterior, iubitul cântăreței a plecat pentru o perioadă de cinci ani în Anglia, pentru a studia la o facultate, iar apoi bărbatul s-a îndreptat spre Elveția pentru a-și termina studiile.

"În primul rând doresc să lămuresc puțin legat de acest subiect, "Franța", pentru că s-au spus tot felul de lucruri despre mine și nu e chiar corect. M-am născut în Paris, Franța, unde am locuit până la 18 ani, după care am plecat pentru o perioadă de 5 ani de zile în Anglia, la facultate, în Cambridge. Apoi, m-am îndreptat spre Geneva, Elveția, să-mi termin studiile superioare cu un MBA (Master of Business Administration). Acolo m-am și stabilit și am început o carieră de bancher în domeniul Private Banking. Deci NU stau în Franța, ci in Elveția! Referitor la activitatea mea, da, am diverse business-uri în Franța și Elveția, dar momentan fac naveta între aceste două țări și România", a spus Joseph într-un interviu pentru Click!