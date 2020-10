Andra Volos este un nume din ce în ce mai răsunător, atât în presă cât și pe micile ecrane. Fosta concurentă Puterea dragostei a avut o faimoasă relație cu Bogdan Mocanu, care însă s-a terminat destul de abrupt, după mai multe certuri și împăcări.

In articol:

Trăind pe frumoasa coastă Amalfi, din Italia, Andra Volo și-a umplut Instagramul cu imagini incredibile, în costum de baie, pe iahturi, la plajă sau la cele mai luxoase restaurante.

Poate nu mulți români au auzit de Dan Bilzerian, însă Andra Volos a și interactionat cu el! Pentru cei ce nu știu, Dan Bilzerian este un „prinț” al Instagramului, un tână extrem de bine făcut, care este un magnet pentru femeile de pretutindeni: există zeci de mii de imagini cu el în compania a fel de fel de domnișoare îmbracate extrem de sumar (în cazul fericit) acesta fiind exact motivul pentru care a ajuns cunoscut.

Citeste si: Carmen de la Sălciua și Jador formează cel mai nou cuplu din showbiz?! ”Sper ca lumea să...” - evz.ro

Andra Volos

În cadrul unei emisiuni televizate, atunci când a fost întrebată despre ce fel de relație are cu Dan Bilzerian, Andra a părut să fie foarte sinceră: a auzit de el, știe cine este și cu ce se ocupă, însă nu a fost nicicodată vorba să accepte să meargă la una dintre renumitele petreceri.

”Nu l-am văzut în viața mea pe acest Dan Bilzerian. Doar am auzit de el, dar n-am fost niciodată la el. Eu stăteam pe acolo, pe iaht-uri, pe la prieteni, nu am treabă cu Dan Bilzerian. Într-adevăr, atunci Dan era prin Italia cu echipa sa, dar nu ne-am văzut. Dacă aveam o relație cu el, îmi asumam, că nu este un bărbat urât. Toată lumea îmi zicea că eu sunt aia a lui Bilzerian. Eu mi-am luat un costum de baie de la el, am făcut niște poze pe acel iaht, i-am dat tag și el a început să-mi dea like-uri, iar eu am rămas șocată. Așa a fost să fie. Apoi mi-au scris din partea agenției sale, dacă vreau să merg în America la nebunia aia a lui, din gașca lui, dar eu nu i-am răspuns, n-am vrut să plec de aici”, declara Andra Voloș, în cadrul unei emisiuni televizate.