Legătura neștiută dintre Andreea Esca și Dana Rogoz! Ce a dezvăluit actrița: "Suntem și acum mândre de asta!"

Pe Dana Rogoz și Andreea Esca le cunoaște toată lumea, însă puțini știu că cele două au o relație strânsă de prietenie în spatele camerelor de filmat.

Se cunosc de ani buni, au participat împreună la diferite evenimente și emisiuni, iar recent au dezvăluit că au absolvit și același liceu, unul dintre cele mai bune din Capitală.

Dana Rogoz, despre Andreea Esca: "Andreea era omul căruia îi spuneam toate secretele mele din adolescență!"

Dana Rogoz și-a luat prin surprindere fanii cu ultima postare din mediul online. Actrița a publicat o fotografie emoționantă de la botezul fiicei sale, care a adunat rapid mii de aprecieri. În imagine apare și Andreea Esca, cu care aceasta a dezvăluit că are o relație strânsă de prietenie: "Aseară am stat la povești cu Andreea. Nu aveți idee câte amintiri mă leagă de ea.(...) Amândouă am fost Lazariste (n.r. – au absolvit Liceul Gheorghe Lazăr din București) și suntem și acum mândre de asta! Iar Andreea era omul căruia îi spuneam toate secretele mele din adolescență.", a scris Dana Rogoz pe rețelele de socializare, în dreptul fotografiei amintite.

Dana Rogoz și Andreea Esca, alături de Sore [Sursa foto: Facebook]

Dana Rogoz și-a anunțat debutul ca regizor

Dana Rogoz a anunțat recent că este pregătită să facă o schimbare majoră în carieră. Actrița a povestit recent, pe contul personal de Facebook, că se pregătește intens pentru primul ei scurtmetraj în rolul de regizor și scenarist.

Decizia, spune Dana, a luat-o chiar la insistențele soțului său, care a avut foarte mare încredere în ea:

Mă gândeam că dacă lui Radu îi va plăcea, îl va putea regiza el. Iar la insistențele lui, dar și ale lui Claudiu Mitcu (regizor și producător, cu care am mai lucrat până acum două scurtmetraje), am luat hotărârea de a regiza chiar eu. «E scenariul tău, e viziunea ta. Am mare încredere în tine, Dana», mi-a spus Radu și mi-a dat aripi. Așa am început pregătirea scurtmetrajului.", a mărturisit Dana Rogoz.

Dana Rogoz și Andreea Esca [Sursa foto: Captură video]