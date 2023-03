Leo de la Strehaia a fost dus înapoi la penitenciar. Dana, soția afaceristului, vine cu noi detalii despre starea lui de sănătate | EXCLUSIV

In articol:

Leo de la Strehaia a fost operat la începutul acestui an, după ce a suferit un AVC în penitenciar.

Starea de sănătate a afaceristului este mai bună în prezent, iar soția acestuia ne-a mărturisit în exclusivitate că a fost transferat la spitalul penitenciarului.

Afaceristul se simte mai bine în prezent, s-a ridicat din pat și merge cu ajutorul unui cadru, însă problemele nu s-au încheiat. Dana, soția lui Leo de la Strehaia ne-a mărturisit că urmează și o intervenție chirurgicală la nivelul inimii, însă este optimistă și convinsă că Dumnezeu îi va ajuta și de această dată.

Leo de la Strehaia a fost dus înapoi la penitenciar

Dana Criminala, soția lui Leo de la Strehaia a vorbit în exclusivitate cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a spus care este stare de sănătate a afaceristului. Acesta a fost dus înapoi la penitenciar, unde își execută și pedeapsa primită în 2021, pentru evaziune fiscală.

Soția afaceristului ne-a dezvăluit care este starea de sănătate a acestuia în prezent și cum se simte după intervenția chirurgicală suferită la începutul acestui an. Leo de la Strehaia se deplasează cu ajutorul unui cadru, iar dacă este nevoie mai primește ajutor și din partea colegilor, atunci când trebuie să meargă pe distanțe mai lungi.

"Leo a fost dus înapoi la penitenciar, dar la spitalul din cadrul acestuia. Este mai bine acum, mănâncă singur, se ajută de un cadru să meargă, îl mai ajută și colegii din camera când este cazul să meargă mai mult", a explicat Dana Criminala, pentru WOWbiz.ro.

Dana Criminala și Leo de la Strehaia [Sursa foto: Facebook]

Leo de la Strehaia, o nouă intervenție la inimă

Din păcate însă, problemele de sănătate ale afaceristului nu s-au încheiat. Leo de la Strehaia ar urma să fie supus unei noi intervenții, de această dată la nivelul inimii.

Soția acestuia ne-a mărturisit, în trecut, că Leo mai are o serie de probleme cu un stent înfundat, iar acum a venit momentul ca dispozitivul de la nivelul inimii să fie înlocuit. Dana Criminala ne-a dezvăluit că procedurile vor avea loc în curând, însă are încredere în Dumnezeu că totul va fi bine pentru soțul său.

"Se pare ca acel stent înfundat o să fie schimbat și iar suntem așa într-o tensiune maxima! Așa au hotărât doctorii să se facă și intervenția aceasta acum", a mai precizat Dana, pentru WOWbiz.ro.

Leo de la Strehaia [Sursa foto: Facebook]

Dana Criminala a păstrat mereu legătura cu soțul său

Frumoasa brunetă ne-a mărturisit că a păstrat mereu legătura cu soțul său și discută în mod constant, la telefonul penitenciarului în care Leo se află. Soția afaceristului este optimistă și încrezătoare când vine vorba de starea de sănătatea a acestuia.

Chiar dacă Leo urmează să fie supus unei noi intervenții, Dana ne-a transmis că este sigură că totul se va termina cu bine și nu are emoții cu privire la situația din prezent.

"Am comunicat cu el în tot acest timp telefonic, cât a fost în spitalul penitenciarului, pentru că sunt aceleași proceduri. Adică are acces la telefon, bineînțeles telefonul penitenciarului și la vizite, un anumit număr într-o lună. Sunt îngrijorată, dar cu siguranță o să fie bine. Am toată convingerea că Dumnezeu o să fie lângă el și o să aibă grijă de el", a mărturisit vedeta, pentru WOWbiz.ro.

