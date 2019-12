Nu de altceva, dar Leo de la Strehaia apre decis să ducă ”șmecheria” la un alt nivel, el având parte, în propria sufragerie, de o reprezentație de dans plătită cu sute de euro.

Citeste si: Leo de la Strehaia, cea mai influentă personalitate din România pe Facebook! ”Prințul țiganilor” are mai mulți urmăritori decât Antonia, Smiley, Iohannis și Hagi, la un loc

Citeste si: Festival porcin în casa lui Leo de la Strehaia! ”Prinţul Ţiganilor” a făcut-o lată Video

Doar că, pare-se, Leo de la Strehaia nu a dorit să aducă vreo celebritate la petrecerea din casa lui, ci a preferat să ajute un copil. Iar pe muzică dată la maximum, un puști, urcat pe masa din sufragerie, s-a apucat să facă show, spre încântarea evidentă a lui Leo de la Strehaia. Iar ”Prințul Țiganilor”, în stilul caracteristic, nu a lăsat neplătită prestația puștiului talentat la dans, motiv pentru care, la un moment dat, leo de la Strehaia a umblat prin buzunare. Iar de acolo a scos un teanc serios de bancnote de sute de euro și, fără să stea pe gânduri, a scos câteva de acolo pentru a i le da băiatului care dansa de zor pe masa din sufragerie, aplaudând încântat și extrem de fericit de momentul cu pricina.

Mai mult, timp de minute bune, cu un zâmbet întipărit pe figură, Leo de la Strehaia s-a uitat la băiatul care, motivat de suma primită, a dansat și mai abitir. Iar puștiul care, uimit, dar vizibil impresionat de bancnotele pe care i le-a dat leo de la Strehaia și pe care le-a strecurat în buzunarul pantalonilor ușor ponosiți, nu s-a dat jos de pe masă până când nu i-a zis ”Prințul Țiganilor”, semn că a fost suficient de mulțumit de banii primiți și că se gândea la ce cadouri își paote face... de Crăciun.

Leo de la Strehaia, istoric medical de speriat, dar tot o ține din petrecere în petrecere

”Am poftit eu prea mult la tot felul de mâncăruri, iar eu nu prea am voie. Și, oricum, nu mi-am mai făcut de prea mult timp analize… Dar, dimineața mi-e cel mai greu, parcă nu îmi vine nici să mă mai trezesc. Trebuie să mă apuc, din nou, de regim, nu am ce să fac”, ne-a spus Leo de la Strehaia, în urmă cu ceva vreme, pe când se simțea foarte rău. Iar motivul este istoricul său medical, unul stufos până peste poate. Mai exact, acum cinci ani, Leo de la Strehaia a suferit, în plină stradă, un infarct, el fiind dus de urgență la spital de un amic. Acolo, ”Prințului Țiganilor” i s-a făcut prima intervenție chirurgicală, iar după două săptămâni, la Timișoara, a suportat-o pe a doua. În plus, problemele cu diabetul îi accentuează și mai mult cele cardiace, regimul- din care ar trebui eliminate complet grăsimile și mâncărurile grele- pe care trebuie să îl urmeze fiind de natură să îl țină în viață pe Leo de la Strehaia, mai ales că ”Prințul Țiganilor” a avut de curând și un atac vascular cerebral. Cu toate acestea, Leo de la Strehaia nu se liniștește și o ține dintr-o petrecere într-alta.