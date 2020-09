Leo de la Strehaia a ramas singur

Evident – și cu el singurel, fără iubită - personajele care îl interesează pe Leo de la Strehaia sunt concurentele, concurenții de la ”Puterea Dragostei” neavând parte deloc de atenția lui.

Iar printre concurentele din acest sezon pe care Leo de la Strehaia le place – am spune chiar mai mult decât ”le place, dar... – sunt chiar surorile Alexandra și Adriana. Și, nu doar că le place, a început să le susțină din toată inima lui. Așa că, zilele trecute, Leo de la Strehaia a făcut o postare pe vlogul său cu privire la susținerea celor două, cerându-le fanilor săi să le voteze pe acestea pentru a rămâne cât mai mult timp în competiție.

Alexandra si Adriana, cele doua surpri de la Puterea Dragostei

”Vreau să fac o recomandare, să votați pe cineva de la Puterea Dragostei. Vă recomand două fete frumoase și bune la suflet, Adriana și Alexandra, cele două fete trebuie votate și rog toți abonații și fanii mei să le voteze ca să câștige concursul”, a spus Leo de la Strehaia, vizibil tulburat în momentele în care se gândea la cele două surori care fac furori la ”Puterea Dragostei”.

Cine sunt Adriana și Alexandra, surorile de la ”Puterea Dragostei”

Adriana și Alexandra, surorile de la ”Puterea Dragostei” sunt pasionate de social media, au un vlog pe Youtube și acceptă să se filmeze în timp ce răspund provocărilor venite de la fanii lor.

Surorile de la ”Puterea Dragostei” sunt din Vaslui, iar Alexandra este sora cea mare, între ea și Adriana fiind 3 ani. Alexandra este divorțată și are o fetiță de 5 ani, iar Adriana se caracterizează ca fiind o fire competitivă, care își îndeplinește totdeatuna obiectivele. Mai mult, Adriana și Alexandra, surorile de la ”Puterea Dragostei” au recunoscut că, într-o vreme, s-au îndeletnicit cu videochat-ul. „Am făcut două zile, trei zile? Două zile am încercat, dar nu mi-a plăcut și am zis să renunțăm pentru că nu e de noi. Nu ne-a plăcut și am renunțam. Și aici am răspuns la întrearea multora dintre voi. Mulți m-au întrebat dacă fac videochat sau dacă fac. Deci am făcut, am încercat, nu era de mine și am renunțat”, au spus cele două.

Dacă afacerile sunt pe butuci, viața personală a lui Leo de la Strehaia părea să fie mai bună ca niciodată, împăcarea cu Dana Criminala fiind o certitudine până de curând. De altfel, cei doi au mers împreună într-o vacanță ca o adevărată lună de miere, Leo de la Strehaia dându-se peste cap să îi facă toate poftele soției sale și cheltuind sume importante pentru cadourile dorite de bruneta care a simțit nevoia să fie răsfățată. Acum însă, scandalul cu Patroana din casa lui Leo de la Strehaia pare să îl facă pe ”Prințul Țiganilor” să rămână, din nou, fără nevasta, scandalul fiind la el acasă. De altfel, între Dana Criminala și Leo de la Strehaia lucrurile au fost tot timpul complicate, iar Patroana le-a pus câte piedici a putut ea.